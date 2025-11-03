亞洲職棒交流賽》台日兩大樂天軍團 11/8決戰桃園

11月宋家豪領銜3台將返台獻技。（資料照，主辦單位提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕「2025桃園亞洲職棒交流賽」將於11月7日至9日在桃園棒球場舉行，亞洲職棒三雄交鋒，中華職棒新科總冠軍球隊樂天桃猿，與日本職棒樂天金鷲、韓國職棒KT巫師進行單循環賽事，11月7日（星期五）晚上6點35分樂天金鷲對KT巫師，隔天下午5點05分樂天桃猿對樂天金鷲，11月9日（星期日）下午2點05分樂天桃猿對KT巫師。

此行樂天金鷲3台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔都在交流賽名單，加上12強日本武士隊國手辰己涼介領軍，以及小深田大翔、太田光、莊司康誠、藤井聖、今野龍太，戰力有許多亮點，樂天桃猿也有不少台灣大賽奪冠成員參賽，台日兩大樂天軍團交鋒，精彩可期。

請繼續往下閱讀...

本次交流賽由桃園市政府主辦，11月7日開幕日將推出台灣跨運動領域的「雙隊合體」開幕表演，由兩支桃園在地職業球隊專屬啦啦隊聯名集結12位的超豪華陣容，由5位樂天桃猿專屬的「樂天女孩」卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤領軍，與7位桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」韓援金髮女神朴星垠、金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出。

桃氣女孩陣中的兩位韓籍成員朴星垠和金佳垠，將在日韓對戰首日率先登場，與場邊助陣的韓國 KT 巫師啦啦隊「Lady Wiz」相呼應，台灣啦啦隊「韓籍女神」與韓職頂級啦啦隊的隔空應援較勁，勢必成為開幕戰場邊熱門話題。

★2025桃園亞洲職棒交流賽賽程表

11/7（五）18:35 日職樂天金鷲 vs. 韓職KT巫師

11/8（六）17:05 日職樂天金鷲 vs.中職樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓職 KT巫師 vs.中職樂天桃猿

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法