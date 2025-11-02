自由電子報
高球》馬來亞銀行錦標賽最後一輪 徐薇淩飆8鳥、繳68桿獲並列23

2025/11/02 21:04

徐薇淩。（資料照，昊昭顧問有限公司提供）徐薇淩。（資料照，昊昭顧問有限公司提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金300萬美元（9224萬台幣）的LPGA馬來亞銀行錦標賽今天進行最後一回合，台灣一姐徐薇淩揮出68桿，以總桿277桿獲得並列第23名。

徐薇淩這週在前兩回合分別繳出67、70桿，但前一回合狀況較多以72桿作收，排名一度滑落。今天最後一輪，她在前9洞抓下3鳥、吞2柏忌，轉場後雖在第10洞吞了柏忌，但她連續在11、12、14、15洞進帳小鳥，可惜第17洞又一個柏忌，好在最後第18洞用博蒂收尾，總計她這回合共獵下8鳥，但美中不足的是也有4次柏忌。

徐薇淩最終以68桿繳卡、總桿277桿獲得並列第23名，而她也締造一個特殊紀錄，她在今天創下單一回合共4個3桿洞全部抓鳥的紀錄。

徐薇淩說：「我覺得今天整體還算不錯，鐵桿滿好的，這4天打下來整體狀況都很好，但可能自己剛從韓國過來，還在適應草的部分，加上這4天太多切桿失誤，不然這禮拜成績應該可以再好一點。」徐薇淩下週轉戰日本TOTO日本菁英賽，她希望能有更好表現，爭取CME集團巡迴錦標賽的參賽機會。

至於領先集團方面，前3回合打完都領先的南韓女將崔慧珍今天繳出73桿，日本女將山下美夢有、澳洲好手格林（Hannah Green）分別揮出65、68桿後來居上，3人在4回合打完，同樣以總桿270桿並列第1，進入延長賽，最後山下美夢有在延長賽靠著關鍵博蒂抱回冠軍。

