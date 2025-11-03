自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》11/5頒獎典禮華麗亮相 睽違30年再登高雄舞台

2025/11/03 07:09

2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。（中職提供）2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。（中職提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中華職棒頒獎典禮將於11月5日在高雄萬豪酒店登場，這也是睽違30年再度於高雄舉行頒獎典禮，當天將揭曉年度3大獎項得主，包含年度MVP、最佳進步獎和新人王，年度MVP以樂天桃猿洋投威能帝呼聲最高。

今年中職年度MVP入圍的球員包含統一獅隊林安可、中信兄弟羅戈和威能帝，其中，威能帝先發26場共投170局，飆出168K，戰績15勝2敗，勇奪勝投王與三振王，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，表現非常亮眼，他才剛榮膺台灣大賽MVP，如果能摘下年度MVP大獎，將是中職史上同時拿到年度MVP和台灣大賽MVP第4人，前3人為1996年統一獅郭進興、2015年Lamigo桃猿林智勝、2018年Lamigo桃猿陳俊秀。

另外，入圍新人王有3人，包含林詩翔、髙塩將樹、林栚呈，以林詩翔獲獎機率最高。效力台鋼雄鷹的林詩翔，本季出賽60場共投60.1局，防禦率1.79、每局被上壘率1.08，以30次救援成功拿下救援王頭銜，他將挑戰同年度勇奪新人王和救援王史上第1人。

年度最佳進步獎競爭相當激烈，富邦悍將中繼左投李吳永勤、樂天牛棚大將朱承洋和捕手張閔勛3搶1，今年李吳永勤從中信兄弟轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數來到生涯新高的56場，總計42.1局送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中