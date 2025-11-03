中職》11/5頒獎典禮華麗亮相 睽違30年再登高雄舞台

2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。（中職提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中華職棒頒獎典禮將於11月5日在高雄萬豪酒店登場，這也是睽違30年再度於高雄舉行頒獎典禮，當天將揭曉年度3大獎項得主，包含年度MVP、最佳進步獎和新人王，年度MVP以樂天桃猿洋投威能帝呼聲最高。

今年中職年度MVP入圍的球員包含統一獅隊林安可、中信兄弟羅戈和威能帝，其中，威能帝先發26場共投170局，飆出168K，戰績15勝2敗，勇奪勝投王與三振王，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，表現非常亮眼，他才剛榮膺台灣大賽MVP，如果能摘下年度MVP大獎，將是中職史上同時拿到年度MVP和台灣大賽MVP第4人，前3人為1996年統一獅郭進興、2015年Lamigo桃猿林智勝、2018年Lamigo桃猿陳俊秀。

另外，入圍新人王有3人，包含林詩翔、髙塩將樹、林栚呈，以林詩翔獲獎機率最高。效力台鋼雄鷹的林詩翔，本季出賽60場共投60.1局，防禦率1.79、每局被上壘率1.08，以30次救援成功拿下救援王頭銜，他將挑戰同年度勇奪新人王和救援王史上第1人。

年度最佳進步獎競爭相當激烈，富邦悍將中繼左投李吳永勤、樂天牛棚大將朱承洋和捕手張閔勛3搶1，今年李吳永勤從中信兄弟轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數來到生涯新高的56場，總計42.1局送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。

