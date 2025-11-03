中職》黃子鵬投入FA市場？ 本週亮牌！

黃子鵬。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中華職棒於上週三公告取得FA自由球員資格的選手，包含樂天桃猿「老虎」黃子鵬和內野手林承飛，富邦悍將一壘手范國宸，統一獅外野手蘇智傑和捕手林岱安，他們是否行使FA權利備受矚目。

依據聯盟規章，聯盟於台灣大賽結束後3個工作日內公告FA自由球員資格，符合資格者自公告隔日起7個工作日內決定是否行使FA，聯盟在10月29日公告，從隔天30日起算，扣掉週六和週日，最晚要在本週五，也就是11月7日決定是否行使FA權利。

請繼續往下閱讀...

今年FA市場最大咖啡黃子鵬莫屬，昨他出席樂天桃猿封王遊行，針對媒體提問對於FA的想法，他說，「對於職棒選手，有這樣的機會很難得，可能有些人打一輩子不一定有這個機會。每個人對這件事的看法不同，就是一個權利跟機會，行使與否會再跟經紀人討論，有利的話就執行、沒有的話就不執行。對於未來還沒發生的事，目前還不能回應太多，要跟經紀公司討論再決定。」黃子鵬行使FA似乎已悄然埋下伏筆。

另外，味全龍徐若熙在上週三已宣布行使旅外自由球員權利，統一獅林安可也可望跟進，兩人都有機會赴日發展。

根據中職規章的旅外球員辦法，累計達到3個球季的選手可取得旅外球員資格，在獲得球團同意後可行使旅外球員權利，取得資格之選手欲行使該年度之旅外球員權利，應於每年台灣大賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願，該選手所屬球團應於接獲選手書面通知後24小時內以書面或電子郵件方式通知聯盟，申請書之正本應於3個工作日內送抵聯盟，會長於接獲球團同意選手行使旅外球員權利通知後應於當日公告。

換言之，林安可最晚要在11月10日行使旅外球員權利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法