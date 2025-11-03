自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》黃子鵬投入FA市場？ 本週亮牌！

2025/11/03 07:09

黃子鵬。（記者陳志曲攝）黃子鵬。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中華職棒於上週三公告取得FA自由球員資格的選手，包含樂天桃猿「老虎」黃子鵬和內野手林承飛，富邦悍將一壘手范國宸，統一獅外野手蘇智傑和捕手林岱安，他們是否行使FA權利備受矚目。

依據聯盟規章，聯盟於台灣大賽結束後3個工作日內公告FA自由球員資格，符合資格者自公告隔日起7個工作日內決定是否行使FA，聯盟在10月29日公告，從隔天30日起算，扣掉週六和週日，最晚要在本週五，也就是11月7日決定是否行使FA權利。

今年FA市場最大咖啡黃子鵬莫屬，昨他出席樂天桃猿封王遊行，針對媒體提問對於FA的想法，他說，「對於職棒選手，有這樣的機會很難得，可能有些人打一輩子不一定有這個機會。每個人對這件事的看法不同，就是一個權利跟機會，行使與否會再跟經紀人討論，有利的話就執行、沒有的話就不執行。對於未來還沒發生的事，目前還不能回應太多，要跟經紀公司討論再決定。」黃子鵬行使FA似乎已悄然埋下伏筆。

另外，味全龍徐若熙在上週三已宣布行使旅外自由球員權利，統一獅林安可也可望跟進，兩人都有機會赴日發展。

根據中職規章的旅外球員辦法，累計達到3個球季的選手可取得旅外球員資格，在獲得球團同意後可行使旅外球員權利，取得資格之選手欲行使該年度之旅外球員權利，應於每年台灣大賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願，該選手所屬球團應於接獲選手書面通知後24小時內以書面或電子郵件方式通知聯盟，申請書之正本應於3個工作日內送抵聯盟，會長於接獲球團同意選手行使旅外球員權利通知後應於當日公告。

換言之，林安可最晚要在11月10日行使旅外球員權利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中