中職》效力兄弟首年無緣奪冠 莎拉感性告白：這一季值得永遠珍惜

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今年新聘請女性外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards），成為亞洲職棒第1位的女性教練，可惜兄弟本季未能達成2連霸。莎菈今天在個人IG感性告白，並感謝球團、球員和球迷。

莎菈曾是女壘選手，教練生涯執教過費城人體系，和去年沖繩冬季聯盟，也就是在去年沖繩冬盟，遇到現任兄弟總教練平野惠一後，平野向球團舉薦，因而來台加入中信兄弟。

中信兄弟本季勇奪下半季冠軍以及年度第一，但卻在總冠軍賽遭樂天桃猿「下剋上」，以1勝4敗無緣達成2連霸，團隊打擊低迷成為輸球關鍵，莎菈也成為眾矢之的。

莎菈今天在IG發文表示：「最終都將化作故事，而我能自豪的敘述這一切，在這個賽季與兄弟同行，是我最大的榮耀，這段旅程超越了我過去的所有體驗，我注定會歡笑、會流淚，有好的判斷、也會犯錯，我由衷感謝一路支持我的每一個人。」

莎菈也感謝致球迷們的愛與尊重，齊聲吶喊的聲音至今仍在她腦海中迴盪。同時也感謝教練團與所有工作人員，兄弟的傳奇能延續至今，是因為他們的忠誠與奉獻，能夠親眼見證這一切、和大家並肩作戰，這是她的榮幸。

最後莎菈也有話要跟兄弟球員說：「謝謝你們與我一同度過的每一天，讓我走進你們的空間，將我當作朋友、也像家人般對待，並給予我作為教練的信任與權限，我們一起面對困難、一起品嚐成功，雖然最終未能達成最終目標，但這依然是值得永遠珍惜、精彩非凡的一季。」

