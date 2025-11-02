世界大賽》對大谷翔平3分砲成空響！將成自由球員的藍鳥星二代吐心聲

小畢歇特砲轟大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）在今年世界大賽帶傷上陣，於季後賽繳出3成48打擊率、攻擊指數0.922的好成績，即將成為自由球員的他，表達希望續留的意願。

小畢歇特的父親是4屆明星銀棒獎得主畢歇特（Dante Bichette），身為星二代的他在2016年第二輪被藍鳥選進，在農場用出色表現入選百大新秀，2019年初登大聯盟，入選2屆明星賽，2021到2023年3度獲得MVP選票，生涯7年累積111轟，攻擊指數0.806。

今年小畢歇特因傷直到世界大賽才復出，7場出賽23個打席，包含今天對大谷翔平的3分砲在內，共打出8支安打，打進6分打點，被三振、被保送各4次，打擊率3成48，上壘率4成44，攻擊指數0.922，不過受到傷勢影響，他沒有鎮守游擊而是二壘，並有2場是以指定打擊身分先發。

今天賽後小畢歇特說道：「我永遠都會記得這個團隊。他們教會我何謂一支隊伍。我覺得今年是我職業生涯中最珍貴的一課，他們對我來說意義重大。」今年冬天小畢歇特將能成為自由球員，被記者問到是否願意重返多倫多時，小畢歇特表示很樂意回來。

