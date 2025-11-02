網球》17歲陳冠守三太子盃首秀惜敗 感謝教練盧彥勳指點

陳冠守。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025台灣華國三太子國際男網挑戰賽在北市網球中心開打，地主17歲新星陳冠守會外初登場歷經3盤激戰，雖以6：7（5：7）、6：4、2：6惜敗給愛沙尼亞對手塔姆（Kristjan Tamm），未能開胡晉級壓軸次輪，仍在場邊教練盧彥勳指導下，汲取寶貴職業賽經驗。

面對27歲且人高馬大的塔姆，身高167公分的陳冠守以小搏大，發揮速度與左手持拍優勢，開賽互破之後一度6：5領先，可惜錯失2個盤末點，戰線被拖進搶7讓出首盤。次盤陳冠守重振旗鼓，盤中頂住壓力化解7個被破發點，第9局把握機會突破，順勢扳回一城。

請繼續往下閱讀...

只是決勝盤陳冠守又陷亂流，遭到塔姆雙破壓制，形成0：3落後，苦苦追趕不成，纏鬥2小時32分鐘吞敗，年輕台將賽後說：「生涯首次打挑戰賽，心情非常興奮，第1盤沒拿下比較可惜。特地感謝教練盧彥勳從今年3月開始指導，這陣子從他身上學習許多，臨場也更了解不足之處，希望激勵自己持續進步。」

由於侯醇謙、陳彥丞、傅弘霖、王愷翊也都在會外首輪落敗，會外次輪已無台將。週一下午會內賽，東道主將由黃琮豪首戰美國華裔對手朱玉麟（Evan Zhu），孟慶洋單挑澳洲第5種子麥凱布（James McCabe），各自爭取16強門票。

盧彥勳擔任陳冠守的教練在場邊觀戰。（海碩整合行銷提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法