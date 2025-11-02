自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》17歲陳冠守三太子盃首秀惜敗 感謝教練盧彥勳指點

2025/11/02 21:43

陳冠守。（海碩整合行銷提供）陳冠守。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025台灣華國三太子國際男網挑戰賽在北市網球中心開打，地主17歲新星陳冠守會外初登場歷經3盤激戰，雖以6：7（5：7）、6：4、2：6惜敗給愛沙尼亞對手塔姆（Kristjan Tamm），未能開胡晉級壓軸次輪，仍在場邊教練盧彥勳指導下，汲取寶貴職業賽經驗。

面對27歲且人高馬大的塔姆，身高167公分的陳冠守以小搏大，發揮速度與左手持拍優勢，開賽互破之後一度6：5領先，可惜錯失2個盤末點，戰線被拖進搶7讓出首盤。次盤陳冠守重振旗鼓，盤中頂住壓力化解7個被破發點，第9局把握機會突破，順勢扳回一城。

只是決勝盤陳冠守又陷亂流，遭到塔姆雙破壓制，形成0：3落後，苦苦追趕不成，纏鬥2小時32分鐘吞敗，年輕台將賽後說：「生涯首次打挑戰賽，心情非常興奮，第1盤沒拿下比較可惜。特地感謝教練盧彥勳從今年3月開始指導，這陣子從他身上學習許多，臨場也更了解不足之處，希望激勵自己持續進步。」

由於侯醇謙、陳彥丞、傅弘霖、王愷翊也都在會外首輪落敗，會外次輪已無台將。週一下午會內賽，東道主將由黃琮豪首戰美國華裔對手朱玉麟（Evan Zhu），孟慶洋單挑澳洲第5種子麥凱布（James McCabe），各自爭取16強門票。

盧彥勳擔任陳冠守的教練在場邊觀戰。（海碩整合行銷提供）盧彥勳擔任陳冠守的教練在場邊觀戰。（海碩整合行銷提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中