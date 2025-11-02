自由電子報
體育 競技運動 羽球

海洛賽》許尹鏸／林芝昀不敵法國組合收亞軍 平生涯最佳

2025/11/02 21:47

許尹鏸（左）和林芝昀（右）。（資料照，高雄大師賽提供）許尹鏸（左）和林芝昀（右）。（資料照，高雄大師賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女雙組合許尹鏸／林芝昀今天在超級500系列海洛羽球公開賽女雙決賽，以16：21、10：21不敵法國蘭伯特（Margot Lambert）／波格蘭特（Camille Pognante）收下亞軍，追平生涯最佳成績。

世界排名18的許尹鏸／林芝昀去年曾在超級500系列加拿大公開賽闖進決賽，最終以亞軍作收，締造合作以來最佳成績，這季美國公開賽、加拿大公開賽都曾闖進4強。

這週在許尹鏸／林芝昀一路過關斬將闖進4強，昨天4強賽擊敗世界排名35的土耳其組合艾爾切廷（Bengisu Ercetin）／茵琪（Nazlican Inci），兩人合作以來第2度闖進超級500系列賽事決賽，今天要力拚超級賽首冠。

許尹鏸／林芝昀今天和法國世界排名33的蘭伯特／波格蘭特爭冠，雙方交手過一次，由法國組合拿下勝利。

今天開局法國組合攻擊相當有侵略性，網前強勢扣殺讓許尹鏸／林芝昀防守不及，陷入1：4落後，但對方連續失誤，台灣組合迎頭趕上，只是很快又因擋不住對手攻勢陷入落後，可惜又因失誤讓法國組合先拿下局點，以16：21讓出。

第2局，許尹鏸／林芝昀開賽陷入1：5落後，但趁著對方失誤增加，台灣組合連追4分，可惜主動失誤還是偏多，很快又被對手連續得分一口氣拉開，雖然連續化解對手4個冠軍點，仍無力逆轉戰局，最終以10：21落敗，收下亞軍。

