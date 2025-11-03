自由電子報
世界大賽》支持藍鳥而非學長大谷翔平的球隊 火腿菜鳥：討厭道奇熱...

2025/11/03 07:09

達孝太。（圖片取自IG）達孝太。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟世界大賽道奇以4勝3敗戲劇性逆轉藍鳥封王，完成睽違25年的衛冕霸業，不過日本火腿菜鳥達孝太在受訪時卻表示不挺日本火腿學長大谷翔平效力的道奇，而是支持藍鳥。

達孝太在本季表現優異，根據《太平洋聯盟》報導，達孝太在進入職棒前就是資深的大聯盟迷，「藍鳥隊裡有很多我喜歡的投手。」透露他平常會看高斯曼（Kevin Gausman）、畢伯（Shane Bieber）的影片，他自己也特別關注藍鳥的球員。

此外，達孝太表示，自己最崇拜的是41歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）：「我從高中開始看大聯盟時就很喜歡薛哲。看到他這個年紀還能投球，就會想像自己20年後是否也能像他一樣投球。光想到這樣我就覺得真的很厲害。」

至於為何支持藍鳥？達孝太苦笑：「很簡單，我真的很不喜歡日本人的『道奇熱』，大家都只看道奇，對於其他球員的名字完全都不知道。」

回顧世界大賽的對決，達孝太認為是雙方都有展現出自己優點的系列賽，是很精彩的比賽。達孝太對於美職換投的節奏也有所感觸，他認為美國在短期決賽中，投手挨打就迅速換投的方式，日本職棒也可以參考。

