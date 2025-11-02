自由電子報
東超》對決馬尼拉電氣曾領先20分又被追近 領航猿卡總點出獲勝關鍵

2025/11/02 22:22

領航猿教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）領航猿教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園璞園領航猿今在桃園巨蛋進行東亞超級聯賽的第2場賽事，迎戰菲律賓強權馬尼拉電氣，雙方此戰火花四射，兩隊各有兩位球員犯滿畢業，馬尼拉電氣教練武西尼奇（Nenad Vucinic）更因激烈抗議，而奪權出場，終場桃園璞園領航猿以82：72擊敗馬尼拉電氣，收下2連勝。總教練卡米諾斯認為，雖然這一場比賽外線命中率不理想，但靠著防守球隊仍能贏下勝利，他希望球員能專注在接下來的比賽。

總教練卡米諾斯說：「從開局開始，兩隊都展現出很高的對抗性，即便上半場我們有球員陷入犯規麻煩，並且丟失了很多進攻籃板，我們仍帶著足夠領先領先進入下半場，下半場開局比較慢熱，雖然後面有找到節奏，而拉開比分，但我們就像雲霄飛車一樣，沒辦法維持領先優勢。本場比賽我們的外線命中率不佳，但我們還是可以靠著防守贏下比賽，現在就是要專注在下一場的比賽。」

今天攻下14分的當家一哥盧峻翔表示：「每次在東超都會感受到對手滿大的防守壓力，雖然在贏到20分的時候有被追近，但我們的團隊意識能夠去分享球、去幫助隊友，進而贏下比賽。」

