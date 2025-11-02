海洛賽》王齊麟／邱相榤擊退印尼勁敵奪第2冠 創合作以來最佳紀錄

台灣男雙王齊麟／邱相榤在超級500系列海洛羽球公開賽男雙決賽奪冠。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙王齊麟／邱相榤今在超級500系列海洛羽球公開賽男雙決賽，以21：19、21：18擊敗印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），收下合作以來第2冠，也是超級500系列賽事首冠，締造合作以來最佳紀錄。

世界排名21的王齊麟／邱相榤前兩輪分別擊退世界排名12的英格蘭第一男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）和英格蘭對手巴特勒（Oliver Butler）／瓊斯（Samuel Jones），繼台北公開賽後首度挺進8強，總算是突破「16強魔咒」。

請繼續往下閱讀...

挾著這股氣勢，王齊麟／邱相榤在8強拍下第4種子、丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），昨日4強戰則是擊敗自家人李哲輝／楊博軒，收下合作以來首張超級500系列賽決賽門票。

王齊麟／邱相榤今天和世界排名11的印尼古塔瑪／伊斯法哈尼爭冠，雙方沒有交手紀錄。

今天開賽雙方你來我往，戰成5：5後，王齊麟／邱相榤連拿4分領先，並率先搶下第11分，技術暫停後，印尼組合迎頭趕上，但麟榤配頂住壓力，順利以21：19先馳得點。

進入第2局，王齊麟右肩膀似乎有不適的情況，一度陷入落後，但麟榤配很快追上戰成平手，也率先搶下第11分。技術暫停後，王齊麟／邱相榤找到突破之道，連續得分並擴大領先，雖然最後關頭因失誤掉分，場面一度驚險，好在兩人穩住陣腳，以21：18收下勝利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法