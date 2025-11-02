自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

海洛賽》王齊麟／邱相榤擊退印尼勁敵奪第2冠 創合作以來最佳紀錄

2025/11/02 22:43

台灣男雙王齊麟／邱相榤在超級500系列海洛羽球公開賽男雙決賽奪冠。（資料照）台灣男雙王齊麟／邱相榤在超級500系列海洛羽球公開賽男雙決賽奪冠。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙王齊麟／邱相榤今在超級500系列海洛羽球公開賽男雙決賽，以21：19、21：18擊敗印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），收下合作以來第2冠，也是超級500系列賽事首冠，締造合作以來最佳紀錄。

世界排名21的王齊麟／邱相榤前兩輪分別擊退世界排名12的英格蘭第一男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）和英格蘭對手巴特勒（Oliver Butler）／瓊斯（Samuel Jones），繼台北公開賽後首度挺進8強，總算是突破「16強魔咒」。

挾著這股氣勢，王齊麟／邱相榤在8強拍下第4種子、丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），昨日4強戰則是擊敗自家人李哲輝／楊博軒，收下合作以來首張超級500系列賽決賽門票。

王齊麟／邱相榤今天和世界排名11的印尼古塔瑪／伊斯法哈尼爭冠，雙方沒有交手紀錄。

今天開賽雙方你來我往，戰成5：5後，王齊麟／邱相榤連拿4分領先，並率先搶下第11分，技術暫停後，印尼組合迎頭趕上，但麟榤配頂住壓力，順利以21：19先馳得點。

進入第2局，王齊麟右肩膀似乎有不適的情況，一度陷入落後，但麟榤配很快追上戰成平手，也率先搶下第11分。技術暫停後，王齊麟／邱相榤找到突破之道，連續得分並擴大領先，雖然最後關頭因失誤掉分，場面一度驚險，好在兩人穩住陣腳，以21：18收下勝利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中