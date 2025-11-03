自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》法蘭克福冠軍賽明天登場 林昀儒首輪迎戰雙打世界冠軍筱塚大登

2025/11/03 07:10

林昀儒在法蘭克福冠軍賽男單首輪將迎戰日本好手篠塚大登。（取自WTT官網）林昀儒在法蘭克福冠軍賽男單首輪將迎戰日本好手篠塚大登。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年最後一場冠軍賽-德國法蘭克福站將於11月4日登場，昨晚舉行抽籤儀式，台灣一哥林昀儒首輪將迎戰今年杜哈世錦賽摘下男雙冠軍的日本好手篠塚大登，台灣一姐鄭怡靜則遭遇42歲的地主削球老將韓瑩。

2年前在法蘭克福冠軍賽封王的林昀儒，上一站在法國蒙佩利爾冠軍賽16強戰以2:3遭南韓名將張禹珍逆轉，本週重返幸運地，32強將對上世界排名29的篠塚大登，兩人過去在國際賽唯一交手紀錄是在去年世界團體錦標賽，當時小林苦戰5局才以3:2獲勝。世界排名11的林昀儒若能闖過首輪，16強將對上南韓名將李尚洙和德國好手渥勒的勝方。

世界排名17的鄭怡靜在蒙佩利爾冠軍賽女單首輪以0:3不敵奧地利一姐波卡諾娃，這一站捲土重來，首輪就對上世界排名24的韓瑩，雙方過去對戰鄭怡靜以1勝6負居下風，不過上一次交鋒已經是2020年世界盃，當時鄭怡靜以2:4落敗。鄭怡靜若能順利晉級，16強的對手將是印度顆粒女將芭特拉或是德國新星考芙蔓。

世界排名49的黃怡樺，女單首戰將對決世界排名14的南韓一姐申裕斌，21歲的申裕斌在蒙佩利爾冠軍賽一路擊敗摩納哥的楊曉欣、波多黎各女將迪亞茲、中國新秀陳熠，直到4強才以1:4敗給德國黑馬溫特，近況頗佳。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中