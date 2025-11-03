自由電子報
體育 網球

網球》辛納巴黎大師賽首度奪冠 取代艾卡拉茲重返世界球王

2025/11/03 07:11

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）穩紮穩打，6：4、7：6（7：4）再度擊敗加拿大第8種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），義大利第2種子職業生涯首奪巴黎男網大師賽冠軍，順勢重返世界球王寶座。

「說實話，這意義重大，決賽太激烈了，我們倆都知道此役的重要性。」這項ATP千分等級室內硬地大賽，首度移師拉德芳斯競技場，大滿貫4冠王辛納強勢挺進壓軸舞台，耗費1小時52分鐘強壓阿里辛，把室內賽連勝紀錄延續至26場，「這是非常艱難的對戰，他發球如此出色，我沒有太多機會，你必須適時把握住，就像搶7時那樣，所以我很滿意自己的表現。」

由於同被譽為新世代「雙巨頭」的西班牙頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爆冷一戰出局，辛納在巴黎勇奪本季第5冠，再度取而代之榮膺全球龍頭，也成為自2023年印地安泉的艾卡拉茲以來，首位大師賽1盤未失攻頂的球星，24歲的回鍋球王說：「我非常高興，過去幾個月太棒了。我們一直努力，看到這樣的結果讓我無比開心。今年又拿1個冠軍，無論杜林年終賽的結果如何，這都是精彩的一年。」

