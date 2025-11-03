自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣新男雙海洛公開賽奪冠　王齊麟：這只是起點

2025/11/03 00:57

〔中央社〕台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤今天在BWF海洛公開賽以直落二擊敗印尼組合奪冠，拿下合拍以來的首座超級500等級冠軍。王齊麟表示，這只是一個起點，「我們會繼續努力。」

世界排名第21名的王齊麟、邱相榤，自從去年巴黎奧運後固定合作，今天是生涯首度對壘世界排名第11的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）。

首局雙方都還在互探虛實，隨後台灣組合就逐漸掌握節奏，尤其邱相榤在前場的控制球發揮相當出色，最多以18比11領先，儘管尾聲失誤過多被對手追到1分差，但仍艱辛拿下。

第2局開賽王齊麟與邱相榤就打出5比0攻勢，但隨後被對手回敬8比0攻勢反倒陷入落後。

幸好台灣組合站穩陣腳再度要回領先，並先靠著對手回球掛網取得20比18的2個賽末點，接著伊斯法哈尼一次後場虛攻球又掛網失誤，讓奪冠的王齊麟與邱相榤興奮跪地吶喊。

王齊麟在接受中央社記者訪問時先是笑說：「我們今年2次打進決賽都奪冠，所以要嘛就不進決賽，晉級了就要奪冠。」

王齊麟談到這座得來不易的超級500等級冠軍，「還是要先肯定我們這段時間努力這麼久、低潮這麼久終於突破，再來更要肯定小邱（邱相榤）的進步。」

他解釋說道：「巴黎奧運結束後，小邱就跟我搭檔，但要他突然跟上我們這個層級的打法一定很辛苦，不過看得出來他一直在進步，也打破原本自己打球的慣性。」

王齊麟強調，這座冠軍只是一個開始，「畢竟日本、韓國、中國都有很多好手沒來參加，雖然我們也打得不錯，但不會因此而自滿，畢竟後續還有很多考驗等著我們。」

拿到這場冠軍，王齊麟最想回台灣休息，他透露：「歐洲4連戰的時候右肩就有點不舒服，一直到今天的決賽，我要殺球時肩膀都甩不太開，而且還會有很痛的感覺，想要快回台灣檢查安心一下。」（編輯：何宏儒）1141103

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中