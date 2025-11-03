海洛賽》霸氣封王！暌違5個月奪冠 王齊麟有感而發：這次的黑夜有點久...

王齊麟／邱相榤昨在超級500系列海洛羽球公開賽封王。（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男雙王齊麟／邱相榤昨在超級500系列海洛羽球公開賽封王，打下合作以來第2冠，相隔5個月站上頒獎台，讓王齊麟有感而發表示：「感謝一直相信我、相信麟榤的大家。」

王齊麟／邱相榤在本屆海洛公開賽一路過關斬將，前兩輪都擊退英格蘭組合，8強扳倒丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），4強拍下自家人李哲輝／楊博軒，昨日決賽以21：19、21：18收拾印尼古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），冠軍到手。

王齊麟發文寫下：「人們都說黑夜總會過去 黎明終將到來，但這次的黑夜籠罩的有點久，終於在五個月後的今天，突破陰霾再次站上頒獎台，終於啊...」

「感謝一直相信我、相信麟榤的大家，一直陪著我們，經歷了無數次一輪和16強的挫敗，還願意給我們滿滿的鼓勵，是你們無數次溫暖的加油聲給了我們再站起來的勇氣。」齊麟說道。

王齊麟也一一感謝家人、球團、教練、搭檔邱相榤、愛妻陳詩媛等人。最後他表示：「凡殺不死我的，必使我更強大，這個冠軍是個開始，我會繼續努力，不管經歷多少挫折都會堅持住，謝謝大家，我愛你們。」

