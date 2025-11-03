自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「SGA」出賽3節就打卡下班 雷霆打爆鵜鶘奪7連勝寫紀錄

2025/11/03 09:19

吉爾吉斯亞歷山大今日砍30分，幫助雷霆擊敗鵜鶘，連續兩個球季收下開季7連勝。（路透）吉爾吉斯亞歷山大今日砍30分，幫助雷霆擊敗鵜鶘，連續兩個球季收下開季7連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰鵜鶘的雷霆，在當家MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）僅出賽前3節就繳出14投8中、1記三分以及13次罰球全進，砍下全場最高30分外帶7次助攻的表現下，帶領雷霆以137：106擊敗鵜鶘，開季7場比賽全部拿下勝利，也寫下聯盟紀錄。

鵜鶘雖在比賽一開始就靠著費爾斯（Jeremiah Fears）與瓊斯（Herbert Jones）領銜，與雷霆有來有回，然而就在華勒斯（Cason Wallace）投出超前比數的三分球後，雷霆就未再落後並將比分持續擴大，前3節結束就有多達26分的分差，即便末節「SGA」、威廉斯（Jaylin Williams）兩位主力都沒上，雷霆仍一度能將領先差距上看36分，最終毫無懸念收下勝利。

上個賽季奪下年度總冠軍的雷霆，同樣也是以7連勝開季，這個球季再度繳出超狂成績單，也寫下繼1963-65年的塞爾提克與1993-95年的火箭後，聯盟史上第3支連續兩個球季奪下開季7勝0敗的球隊。

雷霆本場有8人得分上雙，命中率高達56%，此外團隊雖在今日賽前的三分命中率不到3成，排名聯盟墊底，但今天對上鵜鶘的三分外線48投20中，命中率高達41.7%，而8人當中除了「SGA」外，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也攻下14分14籃板8助攻，幫助球隊面對鵜鶘豪取對戰的11連勝。

鵜鶘部分，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）拿下20分9籃板為全隊最高，墨菲（Trey Murphy III）緊隨其後也挹注19分，，就學時期就讀奧克拉荷馬大學的菜鳥費爾斯回到熟悉的地方則有16分進帳，賽前介紹球員出場時也受到雷霆球迷熱烈歡迎。

威廉森今拿下20分，但未能助鵜鶘拿下本季首勝。（美聯社）威廉森今拿下20分，但未能助鵜鶘拿下本季首勝。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中