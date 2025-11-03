NBA》「SGA」出賽3節就打卡下班 雷霆打爆鵜鶘奪7連勝寫紀錄

吉爾吉斯亞歷山大今日砍30分，幫助雷霆擊敗鵜鶘，連續兩個球季收下開季7連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰鵜鶘的雷霆，在當家MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）僅出賽前3節就繳出14投8中、1記三分以及13次罰球全進，砍下全場最高30分外帶7次助攻的表現下，帶領雷霆以137：106擊敗鵜鶘，開季7場比賽全部拿下勝利，也寫下聯盟紀錄。

鵜鶘雖在比賽一開始就靠著費爾斯（Jeremiah Fears）與瓊斯（Herbert Jones）領銜，與雷霆有來有回，然而就在華勒斯（Cason Wallace）投出超前比數的三分球後，雷霆就未再落後並將比分持續擴大，前3節結束就有多達26分的分差，即便末節「SGA」、威廉斯（Jaylin Williams）兩位主力都沒上，雷霆仍一度能將領先差距上看36分，最終毫無懸念收下勝利。

上個賽季奪下年度總冠軍的雷霆，同樣也是以7連勝開季，這個球季再度繳出超狂成績單，也寫下繼1963-65年的塞爾提克與1993-95年的火箭後，聯盟史上第3支連續兩個球季奪下開季7勝0敗的球隊。

雷霆本場有8人得分上雙，命中率高達56%，此外團隊雖在今日賽前的三分命中率不到3成，排名聯盟墊底，但今天對上鵜鶘的三分外線48投20中，命中率高達41.7%，而8人當中除了「SGA」外，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也攻下14分14籃板8助攻，幫助球隊面對鵜鶘豪取對戰的11連勝。

鵜鶘部分，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）拿下20分9籃板為全隊最高，墨菲（Trey Murphy III）緊隨其後也挹注19分，，就學時期就讀奧克拉荷馬大學的菜鳥費爾斯回到熟悉的地方則有16分進帳，賽前介紹球員出場時也受到雷霆球迷熱烈歡迎。

威廉森今拿下20分，但未能助鵜鶘拿下本季首勝。（美聯社）

