世界大賽》G7敲奇蹟追平轟的老將成FA！ 2連霸道奇有7人自由球員

羅哈斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇奪下世界大賽冠軍達成2連霸，今年賽季正式落幕，目前焦點轉向自由市場，衛冕軍有7人將成自由球員。

道奇有7位球員成為自由身，分別是羅哈斯（Miguel Rojas）、赫南德茲（Kiké Hernández）、康佛托（Michael Conforto）、克蕭（Clayton Kershaw）、希尼（Andrew Heaney）、寇派克（Michael Kopech）、葉茲（Kirby Yates）。

36歲老將羅哈斯昨在G7生死戰攻守俱佳，9上還敲出驚天追平轟，幫助球隊續命，榮膺封王關鍵功臣；赫南德茲在今年季後賽無役不與，出賽17場，合計64打數敲16安有1轟，打擊率0.250；塞揚神獸克蕭將告別投手丘退休，他昨天獲得生涯第3冠，傳奇生涯寫下完美句點。

明星外野手康佛托今年季前以1年1700萬美元（約新台幣5.2億）加盟道奇，整季表現低迷，出賽138場交出12轟、36分打點，打擊率僅1成99、整體攻擊指數（OPS）0.638，他也沒被帶進季後賽；葉茲是道奇牛棚大將，例行賽登板50場，成績4勝3敗、防禦率5.23，摘15次中繼成功、3次救援成功，不過因傷無緣季後賽。

29歲火球男寇派克受到傷勢困擾，本季只出賽14場、投了11局，防禦率2.45；左投希尼在賽季尾聲加入道奇，例行賽投了1場，防禦率13.50。

