NBA》七六人球星恩比德又做出猥褻動作 遭聯盟開罰5萬美元

恩比德前天對上塞爾提克做出猥褻動作，遭到聯盟開罰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據NBA的官方消息，七六人球星恩比德（Joel Embiid）因前天對上塞爾提克的比賽時做出猥褻動作，遭聯盟開罰5萬美金（約新台幣154萬元）。

恩比德在比賽首節剩下7分8秒時上籃進球後，面對觀眾做出「雙手對跨下砍擊」的手勢，今天被聯盟予以罰則，最終該場比賽他出戰25分鐘，13投6中、1記三分以及7次罰球全進攻下20分，然而球隊則以1分之差落敗。。

這已經是恩比德生涯第4次因為類似事件而遭到聯盟罰款，他曾在2024年12月罰款7萬5千美金（約新台幣231萬元）、2023年10月罰款3萬5千美金（約新台幣107.8萬元），以及2023年1月也被罰2萬5千美金（約新台幣77萬元）。

The Joel Embiid lewd gesture vs the Celtics https://t.co/8mobSOOrk7 pic.twitter.com/0bdCtZuhff — Ian Inangelo （@iinangelo） November 2, 2025

