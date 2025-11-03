自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》七六人球星恩比德又做出猥褻動作 遭聯盟開罰5萬美元

2025/11/03 09:43

恩比德前天對上塞爾提克做出猥褻動作，遭到聯盟開罰。（資料照，美聯社）恩比德前天對上塞爾提克做出猥褻動作，遭到聯盟開罰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據NBA的官方消息，七六人球星恩比德（Joel Embiid）因前天對上塞爾提克的比賽時做出猥褻動作，遭聯盟開罰5萬美金（約新台幣154萬元）。

恩比德在比賽首節剩下7分8秒時上籃進球後，面對觀眾做出「雙手對跨下砍擊」的手勢，今天被聯盟予以罰則，最終該場比賽他出戰25分鐘，13投6中、1記三分以及7次罰球全進攻下20分，然而球隊則以1分之差落敗。。

這已經是恩比德生涯第4次因為類似事件而遭到聯盟罰款，他曾在2024年12月罰款7萬5千美金（約新台幣231萬元）、2023年10月罰款3萬5千美金（約新台幣107.8萬元），以及2023年1月也被罰2萬5千美金（約新台幣77萬元）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中