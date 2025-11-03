MLB》大聯盟金手套獎出爐！8位首度獲獎、洋基王牌左投收第4座

洋基王牌左投佛里德收下個人第4座金手套。（圖片取自洋基官方X）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽昨日結束，今日大聯盟金手套獎正式出爐，其中共有8位球員首度收下此殊榮，此外洋基王牌左投佛里德（Max Fried）也收下個人第4座金手套獎項。

金手套獎項是由大聯盟30隊主帥加上最多6位教練成員共同投票，但只能投給自己球隊所效力的聯盟，且不能投給自己球隊，這些選票共佔75%，另外25%則是由《美國棒球研究學會（SABR）》的防守指標來判定。其中工具人的判定指標，則是由羅林斯（Rawlings）與SABR創造一個獨立於傳統的的防守公式來衡量。

美聯部分，擔綱洋基王牌左投的佛里德，收下自從2020到2022年效力勇士後的首座金手套，他也是隊史第4位獲獎者，前3位分別為穆西納（Mike Mussina）、古德利（Ron Guidry）以及蕭提茲（Bobby Shantz）。

而守護者日裔外野手關（Steven Kwan）在大聯盟生涯前4個球季皆獲得金手套殊榮，僅次於艾倫納多（Nolan Arenado）與鈴木一朗，兩位前10年球季都有獲得金手套。

此外來自皇家的三游組合賈西亞（Maikel Garcia）與小惠特（Bobby Witt Jr.），是聯盟史上第18對同時拿下三壘與游擊金手套的隊友，前一對獲獎已經是2013年效力金鶯的馬查多（Manny Machado）與哈迪（J.J. Hardy），另外賈西亞也成為1957年後首位獲得三壘金手套的委內瑞拉籍球員。

收下生涯第2座金手套的遊騎兵希米恩（Marcus Semien），也中斷藍鳥吉梅涅茲（Andrés Giménez）的3連霸紀錄。

國聯部分，投手與捕手金手套是由同為舊金山巨人的投捕搭檔韋伯（Logan Webb）與貝利（Patrick Bailey）一起獲獎，成為史上第8對獲得投手與捕手金手套的投捕，上一對已要回溯到2013年的紅雀傳奇韋恩萊特（Adam Wainwright）與莫里納（Yadier Molina）

除此之外，教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與紅襪阿布瑞尤（Wilyer Abreu）是自2011年後，唯二拿下兩座右外野金手套的拉丁裔球員；小熊哈普（Ian Happ）則是收下生涯第4座，寫小熊隊史外野手最多。

美國聯盟獲獎者

投手：佛里德（Max Fried，洋基）

捕手：丁格勒（Dillon Dingler，老虎）*

一壘手：法蘭斯（Ty France，雙城/藍鳥）*

二壘手：希米恩（Marcus Semien，遊騎兵）

三壘手：賈西亞（Maikel Garcia，皇家）*

游擊手：小惠特（Bobby Witt Jr.，皇家）

左外野手：關（Steven Kwan，守護者）

中外野手：瑞法拉（Ceddanne Rafaela，紅襪）*

右外野手：阿布瑞尤（Wilyer Abreu，紅襪）

工具人：杜邦（Mauricio Dubón，太空人）

美國聯盟金手套獎得主。（圖片取自大聯盟官方X）

國家聯盟獲獎者

投手：韋伯（Logan Webb，巨人）*

捕手：貝利（Patrick Bailey，巨人）

一壘手：歐森（Matt Olson，勇士）

二壘手：霍納（Nico Hoerner，小熊）

三壘手：海伊斯（Ke'Bryan Hayes，海盜/紅人）

游擊手：溫恩（Masyn Winn，紅雀）*

左外野手：哈普（Ian Happ，小熊）

中外野手：阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊）*

右外野手：小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，海盜）

工具人：薩諾哈（Javier Sanoja，馬林魚）*

*為首次獲獎者

國家聯盟金手套獎得主。（圖片取自大聯盟官方X）

