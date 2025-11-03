全運會》宜蘭13金！李慈雲破大會 陳潔安、賴冠傑雙金

宜蘭縣參加今年的全國運動會獲得13金，縣府今表揚優秀選手，加以鼓勵。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣參加今年的全國運動會獲得13金，排名非6都第2名，同時獲得大會獎；值得一提的是，李慈雲鐵餅破大會紀錄；田徑陳潔安、輕艇賴冠傑更是勇奪雙金，表現亮眼。上屆曾在杭州亞運奪冠的賴冠傑是國家隊選手，目標是明年亞運衛冕成功。

114年全國運動會已於雲林落幕，宜蘭縣代表隊獲得13金10銀19銅，總排名與上屆17金相比仍有進步空間。縣府今天辦理表揚活動，代理縣長林茂盛期望選手與教練能從本次經驗找到突破點，展望116年屏東全運會能重回巔峰。

今年比賽，復興國中田徑教練李慈雲在男子鐵餅項目，以57公尺打破大會紀錄，為宜蘭縣奪得唯一一面破大會紀錄金牌。台灣師範大學1年級陳潔安則在女子1500公尺及800公尺項目擊敗強敵，勇奪雙金。賴冠傑在輕艇競速項目1000公尺單人加拿大艇及500公尺雙人加拿大艇也各拿下1 面金牌。

李慈雲高2開始接觸鐵餅，他笑著說，自己原本是鉛球選手，但一個人練很無聊，就跟學長一起丟鐵餅，沒想到丟得比學長遠，就丟出興趣與潛力，轉練鐵餅就獲得全中運冠軍，丟鐵餅需要技巧，扭力與速度相關性比較大，身高高也具優勢，手長力距就更大。

陳潔安國中原本練的是短跑，因受傷改練中長跑，她說，800、1500公尺比賽配速很重要，但容易被對手干擾，因此需要專心、專注與累積經驗，上屆全運會狀態不好，這次作好準備與調整，首次奪金且是雙金，真的很高興。

賴冠傑正全力準備明年亞運賽事，他從國中開始接觸划船，2023年在杭州亞運勇奪輕艇1000公尺金牌，這次全運會獲得雙金，為明年亞運熱身希望衛冕成功，他說，划船競速過程可以享受自己舞台，訓練過程也能挑戰自己。

宜蘭縣參加今年的全國運動會獲得13金，李慈雲（左）鐵餅破大會紀錄；田徑陳潔安（中）、輕艇賴冠傑（右）勇奪雙金。（記者游明金攝）

