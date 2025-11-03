自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大谷翔平父親祝賀道奇二連霸 唯一期許兒子「不要受傷」

2025/11/03 12:49

大谷的父親大谷徹以親筆信祝賀兒子二連霸，並透露在8月時曾經前往洛杉磯與兒子和兒媳真美子相見，並首度抱到孫女，讓他十分感動。同時大谷徹也期許兒子未來不要受傷，健康地棒球生涯。（路透）大谷的父親大谷徹以親筆信祝賀兒子二連霸，並透露在8月時曾經前往洛杉磯與兒子和兒媳真美子相見，並首度抱到孫女，讓他十分感動。同時大谷徹也期許兒子未來不要受傷，健康地棒球生涯。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯道奇隊昨天在世界大賽G7以5：4擊敗多倫多藍鳥，達成隊史首次衛冕紀錄，道奇二刀流巨星大谷翔平也在轉隊前2年都奪下冠軍，讓自身「人生目標表」再度成真。對此，大谷的父親大谷徹以親筆信祝賀兒子二連霸，並透露在8月時曾經前往洛杉磯與兒子和兒媳真美子相見，並首度抱到孫女，讓他十分感動。

根據日本《Sponichi Annex》報導，大谷徹在文中首先恭喜大谷翔平連續兩年奪下世界大賽冠軍，並提到他原本以為大谷翔平明年才會真正以投手身分完全回歸，沒想到在本季後段就能投到這程度，而最令他開心的是，大谷以健康狀態走完整個賽季。

大谷徹回憶，大谷翔平在國聯冠軍戰G4對陣釀酒人時，以打者身分敲出3支全壘打，以投手身分拿下10次三振，還獲得系列賽MVP，正因為兒子做到這種程度，人們就會期待「下一次也要做到」，身為父母，看在眼裡有時會覺得既害怕又心疼。

大谷徹也分享，他和妻子加代子在大谷登板投球時都不會看即時轉播，而是每天晚上回家後看重播，一邊看一邊討論。大谷徹透露，當兒子打擊時他和妻子可以輕鬆觀看，但是當投球時就會讓他們坐立難安；當兒子擊出全壘打時，加代子會連聲稱讚，但他總會忍不住吐槽：「那顆壞球也能被你打成全壘打，下次小心別揮空了。」即使成果是好的，但是擔心之情總是先冒出來。

大谷徹提到，雖然他今年沒有赴美觀賽，但是他在8月帶領他執教的金崎少棒隊前往洛杉磯時有和兒子及媳婦真美子相見，而且首次抱到孫女，讓他開心又感動，看到孫女長得比他想像大、又那麼可愛，讓人期待孫女未來的成長。

大谷徹也對大谷翔平說：「翔平你也已經31歲了，應該可以說是正值選手的巔峰期。未來總有一天你會需要在投手與打者之間做出選擇。如果有一天無法再投球了，當外野手也很好。我相信只要你練習，一定也能做到。」大谷徹認為，兒子未來如果挑戰大聯盟教練也很棒，希望他能像鈴木一朗先生一樣，退休後也能與棒球相伴，把經驗傳給下一代選手。

最後大谷徹也鼓勵大谷翔平：「身為父親，我的願望只有一個，那就是『不要受傷、健康地走完棒球生涯』，並能以自己滿意的方式結束，那就足夠了。今後我也會一直支持你。加油啊，翔平！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中