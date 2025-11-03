自由電子報
網球

網球》辛納重返球王還有機會拚年終第一 強調沒有魔法只有持續進步

2025/11/03 11:43

辛納。（歐新社）辛納。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）在巴黎大師賽男單決賽以6：4、7：6（7：4）擊敗加拿大第8種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），高捧冠軍之外，也如願重返世界球王寶座，接下來他還有機會爭奪年終第一寶座。

辛納本季表現銳不可當，他除了重回世界排名第一，本季戰績是63勝6負，生涯第5座大師賽冠軍到手，同時是第24個ATP冠軍，但對於自己的成績，他相當謙遜，「如果你到一項比賽去問100個球員，他們都想不斷進步，我做的事談不上多特別，其他100位球員也都這麼做。」

「我必須在嘗試和贏球之間保持平衡，這只是一個過程。」辛納說：「而且所有球員都在經歷這樣的過程，因為大家都想進步，這裡沒什麼魔法，持續進步，這才是最重要的事。」

辛納和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的年終積分都突破1萬分，接下來的年終總決賽，只要艾卡拉茲小組賽不勝或是沒能晉級，同時辛納全勝奪冠，那辛納就有機會拿到年終第一。倘若艾卡拉茲小組賽取得3連勝，或是最終打進決賽，那他則確定能搶下年終第一。

