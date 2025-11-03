自由電子報
競技運動

田徑》「馬拉松之神」基普喬格首度參加紐約馬寫里程碑 7大滿貫賽奪4場冠軍

2025/11/03 12:17

肯亞長跑名將基普喬格。（法新社）肯亞長跑名將基普喬格。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被譽為「馬拉松之神」的肯亞長跑名將基普喬格（Eliud Kipchoge），今凌晨在2025年紐約馬拉松以2小時14分36秒完賽，排名17名，而他也完成世界7大馬拉松拼圖，不僅贏過其中4項賽事的冠軍，更是平均速度最快的選手。

40歲的兩屆奧運金牌得主基普喬格，生涯已經參戰過波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、東京、雪梨以及紐約的馬拉松7大滿貫賽，其中在柏林、東京、倫敦、芝加哥和柏林馬拉松奪冠，柏林更是5度稱霸。

基普喬格雖然在今年的紐約馬拉松僅跑出第17名，但順利集齊7大滿貫賽事，通過終點線時獲得滿滿的歡呼，而他也在賽後宣布，接下來將卸下競技跑者的身份，他要在七大洲跑7場馬拉松，「通過這次的世界巡迴賽，我不僅想挑戰紀錄，更想為大家而戰，我想不斷突破自我，跑出最佳水平，同時也想激勵他人，回饋社會，並提醒所有人，無論身處世界何處，人類的潛能都不容低估，我相信我們夠攜手共創美好的世界，一個充滿跑步樂趣的世界，就是一個充滿快樂的世界。」

基普喬格的7大滿貫賽最佳成績依序為東京馬拉松2小時2分39秒，波士頓馬拉松2小時9分23秒，倫敦馬拉松2小時01分09秒，芝加哥馬拉松2小時4分11秒，紐約馬拉松2小時14分36秒，雪梨馬拉松2小時8分31秒，有外媒資料顯示他是目前大滿貫7星跑者中，平均成績最快的男人。

