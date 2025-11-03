自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》後悔了嗎？山本由伸世界大賽封神 當初洋基認為給3億美元就夠

2025/11/03 13:59

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽上演燃燒小宇宙的鬼神表現，率隊達成2連霸，令球界嘖嘖稱奇，也證明當初道奇給他的12年3.25億美元投手史上最大約絕對超值。

山本由伸前天G6背水一戰繳出先發6局好投，成為球隊延長戰線的功臣，昨役生死戰他再度上陣，休息0天後援2.2局無失分，2天內熱投130球完全燃燒，榮膺封王英雄。

山本由伸在本屆世界大賽登板3場，成績3勝0敗，合計17.2局投球只丟2分，送出15次三振，防禦率1.02、每局被上壘率0.68，超狂表現拿下系列賽MVP。

在山本由伸投出載入史冊的表現後，《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）貼出當年洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）的言論。洋基曾與道奇等隊競價山本由伸，當時傳言條紋軍開出10年3億美元合約。

史坦布瑞納曾表示：「我覺得3億美元已經是一份非常不錯的報價，我想我們的球迷也認同這點。」

洋基並未跟進道奇報價，最終無緣簽下山本由伸，被問及開給山本3.25億美元是否過高時，史坦布瑞納直言：「我認為3億已經是非常、非常好的報價了。」如今回過頭來看，洋基球團想必後悔不已。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中