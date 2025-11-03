世界大賽》後悔了嗎？山本由伸世界大賽封神 當初洋基認為給3億美元就夠

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽上演燃燒小宇宙的鬼神表現，率隊達成2連霸，令球界嘖嘖稱奇，也證明當初道奇給他的12年3.25億美元投手史上最大約絕對超值。

山本由伸前天G6背水一戰繳出先發6局好投，成為球隊延長戰線的功臣，昨役生死戰他再度上陣，休息0天後援2.2局無失分，2天內熱投130球完全燃燒，榮膺封王英雄。

山本由伸在本屆世界大賽登板3場，成績3勝0敗，合計17.2局投球只丟2分，送出15次三振，防禦率1.02、每局被上壘率0.68，超狂表現拿下系列賽MVP。

在山本由伸投出載入史冊的表現後，《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）貼出當年洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）的言論。洋基曾與道奇等隊競價山本由伸，當時傳言條紋軍開出10年3億美元合約。

史坦布瑞納曾表示：「我覺得3億美元已經是一份非常不錯的報價，我想我們的球迷也認同這點。」

洋基並未跟進道奇報價，最終無緣簽下山本由伸，被問及開給山本3.25億美元是否過高時，史坦布瑞納直言：「我認為3億已經是非常、非常好的報價了。」如今回過頭來看，洋基球團想必後悔不已。

