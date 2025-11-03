自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》「斑馬」手感冰冷只拿9分 馬刺被太陽燒毀吞本季首敗

2025/11/03 13:44

溫班亞瑪今日僅攻下9分，無法幫助馬刺繼續連勝。（法新社）溫班亞瑪今日僅攻下9分，無法幫助馬刺繼續連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在太陽主場作戰的馬刺今日狀況不佳，開季至今表現火燙的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本場只拿下9分，最終球隊以118：130不敵太陽，中斷開季5連勝吞下首敗。

太陽首節靠著超過6成的命中率率先取得領先，而隨後太陽持續保持進攻火力保持領先優勢，甚至到第3節一度取得31分的領先，即便來到末節，馬刺在新人王卡瑟爾（Stephon Castle）與米尼克斯（Riley Minix）的帶領下單節打下40分，但比分差距過大無法逆轉。

太陽本場6人得分上雙，其中布克（Devin Booker）今日砍下28分為全場最高，艾倫（Grayson Allen）與鄧恩（Ryan Dunn）皆攻下17分緊隨其後，團隊33顆三分外線投進19顆。

馬刺部分，卡瑟爾進帳全隊最高26分，排名第2的是板凳出發的強森（Keldon Johnson）挹注19分，另外溫班亞瑪全場14投僅4中，包括1記三分球只拿下9分，是他自從美國時間去年10月30日後，再度打出單場低於10分的內容。

布克本場砍下28分全場最高。（路透）布克本場砍下28分全場最高。（路透）

