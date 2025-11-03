NBA》沒40分沒差！東契奇29分大三元 湖人澆熄熱火奪3連勝

東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰熱火，東契奇（Luka Doncic）繳出29分大三元，加上里維斯（Austin Reaves）貢獻26分，聯手率隊以130：120擊退熱火，收下3連勝。

湖人今天面對熱火，開局打出8：0攻勢，今天頂替艾頓（Deandre Ayton）先發的海伊斯（Jaxson Hayes）上演灌籃秀，帶動球隊氣勢，一度擴大到雙位數領先，但熱火很快迎頭趕上，首節打完暫時以36：43落後。

請繼續往下閱讀...

不過，湖人次節持續擴大領先，上半場有5人得分上雙，團隊命中率達61.7%，而這季狀況相當火燙的東契奇半場拿下16分全隊最高，拉雷維亞（Jake LaRavia）15分次之；熱火方面，替補上陣的小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）半場拿下16分，湖人兩節打完以77：63領先。

熱火在第3節尾聲急起直追，艾德巴約（Bam Adebayo）、史密斯（Dru Smith）接力得分，僅帶著4分落後進入決勝節。眼看熱火迎頭趕上，湖人里維斯、八村壘輪流跳出助隊保有優勢，加上東契奇和拉雷維亞（Jake Laravia）接力得分，穩穩收下勝利。

湖人今天團隊命中率50.5%，3人得分突破20分，開季連3戰轟破40分的東契奇，今天雖只拿下29分，但另外貢獻11籃板、10助攻，收下本季首次大三元，里維斯26分、11助攻，拉雷維亞拿下25分；熱火方面，替補上陣的小賈奎茲飆出全場最高31分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法