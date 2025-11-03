中職》遭爆二軍住宿差、沈鈺傑去職原因 樂天球團3點回應

沈鈺傑。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿風光奪冠、昨剛辦完封王遊行，今天就遭週刊爆料二軍遷往桃園，住宿狀況差，而原副領隊沈鈺傑因爭取福利遭調職。對此，樂天桃猿球團發表3點聲明回應。

樂天球團針對爆料回應：

本球團就近期外界關於二軍宿舍及相關議題的報導，特此澄清並說明如下：

一、二軍宿舍環境與選址考量：

外界報導稱宿舍「條件不佳」實屬誤解。本宿舍大樓出入口設有門禁，安全性無虞。夜間噪音於23時後趨於平靜，不影響選手作息，衛生狀況亦符合一般標準。

本次選址考量因素包括：

地理位置優越：距離球場近，周邊餐飲、商店等生活機能完善。

管理便利性：整棟承租模式便於統一管理與安全維護，並有效提升住宿安全性。

二、沈顧問調任事宜之澄清：

關於沈顧問調任係「因預算或待遇問題」的說法並不屬實。沈顧問長期以來對二軍選手待遇改善貢獻卓著，並積極參與設備與宿舍的評估及規劃工作，其貢獻良多，本球團深表肯定。

三、訓練規劃與預算投入：

球團並未對二軍進行預算削減。相反地，我們將透過將二軍訓練基地遷移至更完善的設施，旨在提升一、二軍選手及教練團的溝通效率，並全面升級訓練設備與環境。這項投資是為了提供選手更專業、更具效率的訓練條件，進而加速年輕選手的成長與發展。

本球團自本賽季起已積極提高預算投入，目前並無因宿舍或設施因素影響訓練與比賽。部分設備改善計畫（包含副球場）預計於下個賽季開幕前完成。現階段訓練與比賽仍以主球場為主，展望明年，我們將持續投入更多資源，以不斷改善訓練環境並提升選手福利。

