自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》遭爆二軍住宿差、沈鈺傑去職原因 樂天球團3點回應

2025/11/03 14:43

沈鈺傑。（資料照，記者陳志曲攝）沈鈺傑。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿風光奪冠、昨剛辦完封王遊行，今天就遭週刊爆料二軍遷往桃園，住宿狀況差，而原副領隊沈鈺傑因爭取福利遭調職。對此，樂天桃猿球團發表3點聲明回應。

樂天球團針對爆料回應：

本球團就近期外界關於二軍宿舍及相關議題的報導，特此澄清並說明如下：

一、二軍宿舍環境與選址考量：

外界報導稱宿舍「條件不佳」實屬誤解。本宿舍大樓出入口設有門禁，安全性無虞。夜間噪音於23時後趨於平靜，不影響選手作息，衛生狀況亦符合一般標準。

本次選址考量因素包括：

地理位置優越：距離球場近，周邊餐飲、商店等生活機能完善。

管理便利性：整棟承租模式便於統一管理與安全維護，並有效提升住宿安全性。

二、沈顧問調任事宜之澄清：

關於沈顧問調任係「因預算或待遇問題」的說法並不屬實。沈顧問長期以來對二軍選手待遇改善貢獻卓著，並積極參與設備與宿舍的評估及規劃工作，其貢獻良多，本球團深表肯定。

三、訓練規劃與預算投入：

球團並未對二軍進行預算削減。相反地，我們將透過將二軍訓練基地遷移至更完善的設施，旨在提升一、二軍選手及教練團的溝通效率，並全面升級訓練設備與環境。這項投資是為了提供選手更專業、更具效率的訓練條件，進而加速年輕選手的成長與發展。

本球團自本賽季起已積極提高預算投入，目前並無因宿舍或設施因素影響訓練與比賽。部分設備改善計畫（包含副球場）預計於下個賽季開幕前完成。現階段訓練與比賽仍以主球場為主，展望明年，我們將持續投入更多資源，以不斷改善訓練環境並提升選手福利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中