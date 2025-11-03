自由電子報
世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚

2025/11/03 15:44

山本由伸被轉播單位捕捉到11局下對藍鳥小葛雷諾的致意舉動。（取自網路）山本由伸被轉播單位捕捉到11局下對藍鳥小葛雷諾的致意舉動。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕27歲的道奇投手山本由伸在今年世界大賽「封神」，以累計3勝、防禦率1.02的超神表現，榮膺世界大賽MVP，成為道奇能以4勝3敗擊敗藍鳥的最大功臣，而他在昨第7戰11局下面對藍鳥強打小葛雷諾時，對決前先用食指輕點帽沿的致意舉動，被福斯體育台的鏡頭捕捉到後，也獲得球迷瘋狂點讚，認為那是當晚向對手表達敬意的「最酷一幕」。

今年世界大賽打到殊死第7戰才分出勝負，兩隊球員的奮戰精神都獲得肯定，在昨晚道奇完成連霸的慶功當下，也有不少球迷為留在休息室落淚的小葛雷諾感到不捨，認為他在今年季後賽出賽出賽18場敲29安（含8轟），貢獻15分打點和3成97打擊率的表現，同樣值得尊敬。

事實上，山本也在場上向小葛雷諾致意，他昨在9局下1出局時登板後援，以2.2局無失分表現助道奇守住5：4的勝利，而就在11局上道奇剛靠史密斯陽春砲搶到第5分，山本11局下面對首名打者小葛雷諾時，就在投球之前先輕點帽沿致意，這一舉動經過轉播單位播出被球迷發現後，引來熱烈討論。

有球迷認為那是當晚「最酷的一幕」，「很多人沒注意到，但這是那晚最酷的一幕。那是充滿尊敬，對當下的體認，以及體育精神的純粹展現，全都濃縮在點帽致敬的動作裡。」小葛雷諾隨後從山本手中敲出左外野二壘安打，隨後靠短打推進到三壘，但山本在投出保送形成1出局一、三壘有人局面時，製造再見雙殺結束比賽。

