體育 棒球 MLB

世界大賽》「宇宙道奇」沒有毀了棒球！ 魔術強森用NBA實例解釋

2025/11/03 16:29

身為道奇股東之一，魔術強森（中）認為道奇並沒有毀了棒球。（資料照）身為道奇股東之一，魔術強森（中）認為道奇並沒有毀了棒球。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在休賽季豪砸大筆金錢打造宇宙艦隊，實現睽違25年來首次的連霸紀錄，但洛杉磯道奇股東之一的魔術強森（Magic Johnson）認為，道奇並沒有毀了棒球，反而是吸引更多人來看棒球。

《洛杉磯時報》記者Bill Shaikin報導，魔術強森在道奇奪冠後，露出燦爛的笑容：「人們說我們毀了棒球。好吧，看來我們沒有。」、「我的電話被一些很久都沒有看棒球的人打爆了。他們都在看這個系列賽。」、「這對全世界的棒球來說是好事。」

Bill Shaikin指出，魔術強森向所有球隊老闆發出一個警告：「不要讓你們對於薪資上限的渴望，毀掉一個正在蓬勃發展的運動，而且這個發展有很大程度要歸功於道奇隊。」

文中指出，大約在45年前，那時NBA與現在相比幾乎只能算是小聯盟，總冠軍賽甚至是錄播而非直播，播出時間是深夜11點半。因為當時NBA的觀眾太少，以至於廣告商根本不願意付出黃金時段的價碼，讓NBA能夠在黃金時段播出。

但魔術強森率領的湖人隊與「大鳥」伯德（Larry Bird）領軍的塞爾提克改變了聯盟生態，兩隊的世仇對決讓NBA重獲新生，隨後「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）率領的公牛更讓NBA的全球化來到新高點。

從1980到88年湖人與塞爾提克兩隊的稱霸，到1991到98年公牛隊的王朝皆然，這三隊都沒有毀了NBA，而是帶來的新的球迷。魔術強森直言：「那些人原本會說『我對NBA不太了解』，但因為比賽太精彩、那些球隊太強了，讓大家都說『天啊，我想看他們比賽！』」、「現在發生的情況完全一樣。」

