體育 棒球 中職

中職》台日韓3國冬盟齊聚 台灣兩隊代表出爐！

2025/11/03 16:13

2025冬季聯盟台灣隊參賽名單。（中職提供）2025冬季聯盟台灣隊參賽名單。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日熱血開打，台、日、韓三國齊聚一堂，掀起冬季最受矚目的棒球熱潮。今年共有五支球隊參戰，台灣隊再度由中職六隊兵分兩路，分別組成台灣山林隊與台灣海洋隊，兩隊參賽名單正式揭曉，多位新生代好手整裝待發，期盼透過實戰磨練自我，並將冬盟榮耀留在台灣。

「恰總」彭政閔首度擔任冬季聯盟總教練，率領由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍組成的台灣山林隊出征。樂天桃猿持續栽培年輕戰力，多名潛力野手參與本屆賽事，包括今年台灣大賽名單中的李勛傑、何品室融、鍾玉成、許賀捷等，其中何品室融為去年季中選秀第二指名，今年季後賽表現亮眼，多次在關鍵時刻敲出安打帶動攻勢，讓球迷留下深刻印象。

中信兄弟參賽人數為山林隊最多，投手群包括余謙、盧孟揚等本土先發新秀，今年多在二軍歷練；野手方面則網羅多名準一軍戰力，包括林吳晉瑋、楊祥禾、張士綸、張仁瑋，以及近兩年首輪新秀許庭綸、蔡琞傑，全力爭取表現機會。

味全龍陣中由兩名前旅美投手張景淯、林鋅杰領軍，兩人今年多在二軍出賽，不過教練團仍寄予厚望，希望透過冬盟實戰調整狀態、為明年球季鋪路。野手部分則包括2023年首輪指名劉俊緯，他自高中起便展現穩定實力，今年在一軍亦有亮眼表現；張祐嘉季初因手腕傷勢缺陣，季末歸隊後狀態漸回，冬盟將成為他以賽代訓、重拾手感的重要舞台。

台灣海洋隊由林振賢擔任總教練，這是他繼2018年後再次執掌冬盟兵符。海洋隊由統一7-ELEVEN獅、台鋼雄鷹、富邦悍將三隊年輕好手組成，其中統一7-ELEVEN獅以年輕強打林培緯為首，被視為獅隊未來內野重砲之一，期許在冬盟延續火力，爭取明年一壘競爭機會；張皓崴今年拿下二軍盜壘王，具備速度優勢；投手方面，林原裕、鄭澔、鄭副豪等人，皆為獅隊未來投手戰力的核心。

台鋼雄鷹派出14人龐大陣容，包括新科選秀狀元韋宏亮，下半季即成為一軍牛棚即戰力；本季受傷勢影響的首輪左投王柏傑也參戰冬盟，持續挑戰一軍輪值。另有陳宇宏、顏郁軒、曾昱磬等一軍主力，以及湯家豪、林威漢等二軍表現出色的潛力股，展現台鋼積極培養年輕戰力的決心。

富邦悍將多名年輕球員今年在二軍表現進步，成功登上一軍舞台，包括高捷、陳愷佑、林莛淯等人，賽季結束後投入冬盟持續精進；王念好季末火力全開，被視為悍將未來核心打者之一，冬盟表現備受期待。

台、日、韓三國好手即將開戰，最熱血的冬季棒球盛宴即將登場。冬季聯盟賽事預售票現正熱賣中，平日免費入場，例行賽假日場次預購票270元，採自由入座，另推出限定全季套票1380元，可觀看所有場次賽事並享提前入場福利。

