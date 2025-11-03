自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》台啤雲豹主場開幕戰本週登場 「韓援三本柱」徐賢淑等人亮相

2025/11/03 16:50

台啤雲豹主場開幕戰本週登場。（台啤雲豹提供）台啤雲豹主場開幕戰本週登場。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤永豐雲豹本週末11月8日與11月9日將於桃園巨蛋盛大舉行2025-26賽季主場開幕戰，將先後迎戰台北台新戰神與新北中信特攻，開幕週以年度口號「豹青頑張」為主題，象徵全新賽季雲豹青年軍的活力與拼勁，邀請所有豹迷一同進場，見證新世代雲豹的全新風貌與主場魅力。

本季由新任德國籍總教練羅德爾（Henrik Rödl）正式接掌兵符，他將率領高錦瑋、林信寬、克羅馬等主力球員，以快節奏、高強度的「豹力球風」在主場首度亮相，充滿爆發力與企圖心的雲豹青年軍，將以「頑張不懈」的精神，為主場球迷帶來熱血沸騰的比賽內容。

為迎接全新賽季，「TBL STORE」主場商店同步推出全新設計的豹款周邊，現場販售多款限定新品，上季大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也持續實施，全力號召桃園在地球迷一起進場為雲豹頑張。

新賽季桃園巨蛋場邊氣氛全面升級，「浪LIVE電豹女」以嶄新陣容登場，「韓援三本柱」徐賢淑、金賢姈與海莉首度於雲豹主場合體應援，並在本週六賽後舉辦「韓援擊掌會」，全新升級的「浪LIVE電豹女」即將帶來嶄新視覺與魅力衝擊，勢必引豹全場超燃氣氛，而在11月8日開幕戰當天，球團將特別邀請上季主場應援神曲「超燃入勝」與本季全新主題曲「豹青頑張」的原唱DJ MR.GIN「精總」現場演出，以最原汁原味的音樂魅力，帶領全場球迷一同嗨翻桃園巨蛋。

主場環廊互動遊戲區也全面翻新，本季推出「蓋世英雄」、「精準豹時」、「水之呼吸」、「頑張不倒翁」、「靈魂畫手」等五大互動挑戰，等著豹迷親身挑戰自我、展現創意，此外球團也設置了「豹章雜誌拍照區」與「頑張廣角鏡」兩大主題打卡點，讓大家留下專屬於豹迷的獨家記憶。

本季首次進場觀賽的球迷更可至「初來豹到」活動攤位領取首次觀賽證書，紀念獨一無二的主場初體驗，同時延續上季大受好評的16×4.5米大型LED主螢幕與150米環狀LED屏幕，並推出「頑張留言板」互動體驗，目的讓球迷成為主場應援的一部分，每場主場賽事前，球迷都能透過指定表單投稿，留下對球員的鼓勵與支持，獲選留言將於賽事期間登上舞台後大型LED螢幕，讓球員即時感受到來自豹迷的熱情應援。

此外，只要於主場完成指定打卡步驟，透過GOSKY會員系統隨機抽出幸運豹迷，將獲得賽後踏上雲豹主場地板的難得機會，親身體驗最真實的「豹有感」時刻，留下屬於豹迷的獨家記憶。

台啤永豐雲豹「豹青頑張」主場開幕週門票熱賣中，更多主場活動與商品販售資訊，敬請鎖定台啤永豐雲豹官方社群。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中