體育 棒球 MLB

經典賽》老虎好手意願高、道奇工具人再戰？ 南韓最強國家隊現雛形

2025/11/03 19:05

瓊斯本季打出生涯年。（資料照）瓊斯本季打出生涯年。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月舉行，與台灣同組的南韓監督柳志炫，在今天向媒體透露與韓裔大聯盟球員會面的經過，其中包含衛冕軍道奇工具人艾德曼（Tommy Edman）以及老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）。

第6屆WBC會內賽分為分組賽以及淘汰賽，分組賽由20支隊伍分成A、B、C、D共4組於4城市進行單循環賽，取前2名晉級淘汰賽，台灣隊和日本、澳洲、捷克、南韓同屬C組。

柳志炫受訪透露，大概見了6到7位球員，有人對於加入抱持著正面的態度，有的則還在猶豫。報導指出，瓊斯是表現出積極參與願意的球員。報導指出，艾德曼與紅雀右投歐布萊恩（Riley O'Brien）等人也都與柳志炫會面過。

先前瓊斯就曾表態願意加盟南韓打經典賽，瓊斯出生於運動世家，其母親Michele出生於南韓，父親A.瓊斯（Andre Jones）曾是NFL底特律獅子的外接手。2015年被天使第二輪選中的瓊斯，在本季效力老虎，賽季繳出7轟，打擊率2成87，標準化攻擊指數（OPS+）157，是生涯最佳。

上屆南韓在經典賽表現不佳，儘管有著艾德曼加入，仍因不敵澳洲與日本，以2勝2敗無緣晉級。本屆南韓積極備戰，韓籍大聯盟球員金河成、李政厚與金慧成等人都有參與國家隊的意願，柳志炫指出，目前僅李政厚效力的巨人確定放人，勇士與道奇球團還不確定。

