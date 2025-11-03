網球》生涯首闖三太子盃男單16強 黃琮豪自評80分點出需進步之處

黃琮豪直落2擊敗對手晉級。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕地主好手黃琮豪今在2025台灣華國三太子國際男網挑戰賽會內賽以6：2、6：1輕取美國華裔好手朱玉麟（Evan Zhu），生涯首度闖進三太子盃男單16強，他賽後自評80分，期許自己再接再厲。

黃琮豪今天僅花59分鐘就以直落二收下生涯在三太子盃的會內賽首勝，他提到，此役整體發揮都還算不錯，賽前就設定攻擊對手較不擅長的正拍，也收到不錯的效果，「給自己80分，有些可以上網的球，沒有積極上網，下一場要多找機會。」

黃琮豪過去以雙打戰場為主，男雙世界排名暫居176，不過近期單打排名逐漸成長，目前世界排名474追平生涯最佳，在台灣男單好手中僅次曾俊欣和許育修，他表示，希望能夠兼顧單、雙打，「最近單打的狀況進步不少，會再努力找到自己的得分武器。」

黃琮豪下輪將遭遇香港第4種子黃澤林和瑞士卡斯泰爾諾沃（Luca Castelnuovo）之間的勝方，香港一哥黃澤林目前男單世界排名152，實力不容小覷，黃琮豪透露，之前雙方交手時曾握有3個賽末點卻遭到逆轉，「對手發球與正拍很強，如果有對到，要想辦法拖到第3盤。」

