世界大賽》「如果這就是壞掉的棒球那就別修好」衛報盛讚道奇強大之處

2025/11/03 20:34

道奇擊敗藍鳥完成二連霸。（資料照）道奇擊敗藍鳥完成二連霸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇在世界大賽以4勝3敗擊敗多倫多藍鳥，完成二連霸壯舉，《衛報》的Hannah Keyser撰文提到「如果這就是壞掉的棒球，就別修好了」，指出雖然道奇被批評以金錢堆出冠軍，但2025年的世界大賽卻精彩到讓人無話可說。

報導指出，道奇的勝利不僅是「最被看好球隊奪冠」，而是艱辛奮戰到最後一刻才登上頂峰，就算藍鳥成為最後的贏家，也同樣能讓球迷讚嘆這個系列賽的戲劇性，因為藍鳥在這系列賽也貢獻了一半的精采表現。文章提到：「別告訴我你早就預料到了，那些幾公分的差距、每一次揮棒與撲接，都足以讓心臟停止跳動。」

《衛報》指出，道奇讓人忌妒的不是贏球方式，而是他們的薪資結構。本季球團花費超過5億美元，包括豪華稅罰款，許多小市場球隊老闆抱怨道奇「太有錢」，但作者反問：「這叫競爭嗎？」道奇之所以成功，不僅因為砸錢，更因為他們懂得怎麼花錢，「不像同樣花大錢卻慘敗的大都會。」

文章進一步指出，這支球隊的強大與一整排「上億美元自由球員」密不可分。他們願意給貝茲（Mookie Betts）紅襪出不了的價格，給佛里曼（Freddie Freeman）勇士不給的數字，也願意養出一群幾乎可角逐塞揚獎的投手，讓部分球員長期掛傷兵也無妨。

此外，還有大谷翔平的轉折，他從天使隊那位「現代貝比魯斯（Babe Ruth）」，到如今世界大賽G7的先發王牌，《衛報》稱這是棒球的美妙所在：「球迷愛他在天使時的樣子，現在更愛他在10月的舞台上。」自加盟道奇以來，大谷每年都打到球季最後一天，去年只能打擊已令人驚艷，今年更以投打雙二刀流征服世界。

在同一個休賽季，道奇砸下10年7億美元簽下大谷翔平，又讓山本由伸以12年3.25億美元成為史上最貴投手。《衛報》稱這是「奢華得讓人難以置信」，且大谷甚至主動接受延遲支付，幫助球隊保留薪資空間的彈性，而最後他與山本聯手，一人在G7先發，一人收尾完成連霸。

《衛報》在結尾拋出問題：「最努力組建最強戰力的球隊最終奪冠，這公平嗎？」、「我認為是。」、「那過程有趣嗎？當然，非常有趣。」

