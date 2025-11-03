三太子盃》與對手排名相差1787位 孟慶洋錯過賽末點惜敗無緣開胡

孟慶洋惜敗。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台灣華國三太子國際男網挑戰賽會內賽今在台北市網球中心點燃戰火，27歲地主好手孟慶洋在男單首輪錯過賽末點，終場以7：6（5）、4：6、5：7遭澳洲好手麥凱布（James McCabe）逆轉，無緣開胡。

世界排名1982的孟慶洋本次獲外卡參賽，今面對世界排名195的澳洲好手麥凱布毫無懼色，首盤雙方一路拉鋸，孟慶洋在第9局一度握有3個破發點，可惜都遭對手化解，孟慶洋重振旗鼓，搶7決勝局以3：0先聲奪人，雖然隨後2度發生雙誤，仍驚險先下一城，耗費52分鐘取得聽牌優勢。

孟慶洋次盤在第3局率先失守，對手麥凱布此盤展現重砲威力，發出8記Ace，成功將戰線延長。兩人決勝盤你來我往，孟慶洋在第9局遇上危機，面臨3個破發點，但他連拿5分全數化解，不過對手此局疑似出現不適，一度叫出暫停。

孟慶洋驚險保發後在決勝盤第10局一度握有賽末點，只是被麥凱布化解，接下來的發球局沒能化險為夷失守，最終苦戰2小時43分鐘敗下陣來，與男單16強門票擦肩而過。

孟慶洋。（記者林正堃攝）

