三太子盃》澳洲頭號種子達克沃思首輪開胡 對台灣咖啡、水餃讚譽有加

2025/11/03 20:57

頭號種子達克沃思逆轉擊敗丹尼爾太郎晉級。（記者林正堃攝）頭號種子達克沃思逆轉擊敗丹尼爾太郎晉級。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣華國三太子國際男網挑戰賽會內賽今在台北市網球中心點燃戰火，澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth）今在男單首輪後來居上以2：6、7：6（2）、6：2逆轉日美混血第2種子丹尼爾太郎，收下16強門票。

達克沃思男單世界排名113，去年在三太子盃闖進4強，連續兩年來台參賽，首輪就碰上去年在海碩盃封王的丹尼爾太郎，「籤表出來後我就知道有硬仗，他是非常出色的選手，所以我前面都沒有什麼機會，還好有撐住，在第二盤對手賽末發球局時成功破發，決勝盤延續氣勢拿下勝利。」

達克沃思16強將對決印度拉瓦特（Sidharth Rawat）以及弗爾本斯基 （Michael Vrbenský）之間的勝方，熱愛喝咖啡的他去年來台參賽時就曾大誇台灣咖啡好喝，今年也主動再提到咖啡，並對下榻飯店旁一家咖啡廳讚譽有加，「是一家小店，但咖啡真的相當令人驚艷。」

達克沃思也提到，曾抽空造訪士林夜市，對其中一家店的豬肉鮮蝦水餃印象深刻，如果有機會的話也不排斥嘗試其他在地美食。

頭號種子達克沃思逆轉擊敗丹尼爾太郎晉級。（記者林正堃攝）

頭號種子達克沃思逆轉擊敗丹尼爾太郎晉級。（記者林正堃攝）

頭號種子達克沃思逆轉擊敗丹尼爾太郎晉級。（記者林正堃攝）

丹尼爾太郎。（記者林正堃攝）

