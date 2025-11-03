自由電子報
籃球》南台灣運動產業發展注入新動能 中信金融學院女籃獲運動品牌贊助

2025/11/03 20:58

中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為深化產官學研合作、推動教育公平與運動產業發展，中信金融管理學院今舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」，邀集教育界、產業界與醫療單位代表共同簽署合作意向，串起「科技 × 照護 × 職涯」的多元生態鏈，實踐「助弱扶優、共享資源、職涯接軌、地方共榮」的教育理念，為南台灣運動教育與產業發展注入新動能。

本次合作夥伴包含台南市立安南醫院、O2BODY健康再造基地、SMASH肌力體能訓練團隊，建立運動防護體系；禔姆股份有限公司／安南國民運動中心、HOUR GOLF高爾夫球運動科技企業、籃網球協會／台南籃網球協會（籌備處），建構運動職涯聚落；長佑健康醫療體系及Triple Q拾顏式企業共同推展運動保健產業；最後由運動彩券發展協會與國立暨南國際大學附屬高級中學協同推廣運動營隊及體育活動，並透過運動品牌JOMA推廣校園運動文化，打造完整的產學鏈結網絡。

西班牙運動品牌JOMA台灣代理商、台福運動有限公司負責人吳坪璋表示，「我們大約從暑假期間開始與中信金融管理學院展開合作，最初的想法就是希望能透過贊助運動裝備的方式，支持學校與年輕運動員，讓他們在競技舞台上有更好的發揮。」JOMA此次特別贊助中金院女子籃球隊全套球衣與裝備。該隊於112學年度大專運動聯賽公開二級封后，113學年更晉升公開一級，在114學年度UBA全國大專校院籃球聯賽公開女一級賽事中，由教練團何正峰、顏君彰、吳雅晴、李雅雯領軍，持續展現堅強實力、積極爭取佳績。

中金院女子籃球總教練何正峰表示：「能與企業攜手合作是非常榮幸的事。企業對球隊的支持，不只是物質上的贊助，更是一種對教育與運動價值的肯定。許多球員即將面臨畢業、升學或進入職場的抉擇，我希望她們不論是否走上職業舞台，都能與企業、社會保持連結，帶著謙遜、團結與努力的態度，用實際表現回饋這份支持。」

運動保健體系合作夥伴、Triple Q拾顏式企業董事長黃照元表示：「我們希望藉由這次合作，讓學生認識運動保健與營養補給的重要性，並能學會如何透過正確的保養方式維持身體機能。未來也將與中信金融管理學院在健康教育與產學創新上持續深化合作。」

中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）

中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）

中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）中信金融管理學院舉辦「企業運動扎根暨共建區域照護及產業創生合作聯署活動」（官方提供）

