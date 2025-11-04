自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》7.8英呎離壘距離延續32年遺憾！藍鳥自信策略成致命傷

2025/11/04 07:09

藍鳥教練團在世界賽的保守離壘策略最終成為他們未能捧起獎盃的關鍵。（資料照）藍鳥教練團在世界賽的保守離壘策略最終成為他們未能捧起獎盃的關鍵。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在世界大賽G7錯失擊敗道奇的機會，距離相隔32年的冠軍失之毫釐，《The Athletic》貝能（Mitch Bannon）撰文分析藍鳥凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在9下的跑壘以及教練團的策略。

凱納法利法在9局下半1出局，藍鳥4：4與道奇平手時站在三壘，瓦修（Daulton Varsho）敲出二壘強勁滾地球，羅哈斯（Miguel Rojas）擋下後傳本壘，凱納法利法只差一點點就能跑回再見分，賽後他解釋是因為教練指示他才離壘較近避免被雙殺，並透露比賽結束後收到許多謾罵訊息，其中一則甚至威脅要他打斷他的腿。

根據《Statcast》數據，當時凱納法利法的主要離壘距離只有7.8英呎，在今年世界賽381次的主要離壘距離排在357名，比貝茲（Mookie Betts）在下一局在三壘的離壘距離少了3.8英呎，但該局被茲同樣也在本壘被封殺。

貝能指出，今年藍鳥在世界大賽在三壘的離壘距離符合凱納法利法受訪時的說法－－球隊不希望三壘跑者因被捕手牽制抓到，也不願因為野手擊出的強勁平飛球導致雙殺，因此要求跑者距離三壘近一點。首戰瓦修於6局上三壘後的離壘距離為8.5英呎，克萊門特（Ernie Clement）在同個半局站上三壘後的離壘距離更是僅有5.7英呎。

貝能認為，藍鳥教練團採取較短離壘距離，避免因為牽制出局與強勁平飛球導致雙殺，希望能夠打出內野的球來得分的做法，對於一支全年得點圈打擊率領先全聯盟的球隊來說，是一整個賽季都有效的取捨。只不過到了世界大賽G7，距離冠軍只有毫釐之差的場景，每次錯失的機會都會被拿來放大檢討，因為如果藍鳥把握住任何一次，那麼他們的夢幻球季就能夠以冠軍遊行完美落幕。

最終藍鳥的賽季只能以凱納法利法與其他隊員的遺憾寫下句點：「沒能夠完成工作，那感覺真的糟透了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中