體育 網球

三太子盃》27歲世界排名1982仍沒想過放棄 孟慶洋：跟自己比賽

2025/11/03 21:37

孟慶洋。（記者林正堃攝）孟慶洋。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣好手孟慶洋今在三太子盃男單首輪苦戰3盤先盛後衰，以7：6（5）、4：6、5：7不敵世界排名195的澳洲好手麥凱布（James McCabe）逆轉，他賽後坦言不甘心，表示自己在關鍵時刻應該更果決，更相信自己。

27歲的孟慶洋生涯最佳排名是2017年10月的844位，目前暫居1982，他透露，今年參賽不多是因為遭遇背部傷勢，「本來預計明年重回賽場，但復健狀況比預期快，前陣子有先去中國打幾場職業賽，慢慢找回比賽感覺。」

面對世界排名Top200的好手麥凱布，孟慶洋今一度握有賽末點可惜沒能把握，他指出，這場比賽強度非常高，稍有猶豫就會失去優勢，「這種層級的對手很少失常，應該要更相信自己的直覺，果斷一點。」

孟慶洋本次持外卡參賽，首輪差點爆冷扳倒世界排名高出自己許多的好手，他表示，「能夠在家鄉參加這種規模的比賽很難得，就是全力以赴享受比賽，今天雖然有點不甘心，但這就是比賽。」

27歲、排名在千名之外，孟慶洋說，即使遭遇傷勢時仍沒想過放棄，也尚未對離開賽場設下時間點，被問及目標，他表示，「目標就是跟自己比賽，覺得自己還算能打，也知道自己想要什麼，我很喜歡在場上的感覺，目前就是專心準備明年的比賽，也有可能今年再參加幾站。」

孟慶洋表示，很享受高張力比賽帶來的刺激感，「自己會覺得被激發到，我喜歡賽場上的激情，揮灑青春與汗水的感覺。」

