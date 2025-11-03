年終賽》謝淑薇攜手O妹直落二義大利頭號種子 2連勝拚4強門票機會大增

A stellar performance!



Hsieh/Ostapenko defeat Errani/Paolini in straights sets to improve their record to 2-0 in the Martina Navratilova group. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/stu4xW15Z5 — wta （@WTA） November 3, 2025

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）聯手，以直落二力退義大利頭號種子保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），小組賽拿下2連勝，續朝晉級之路邁進。

年終賽在沙烏地阿拉伯首度利雅德點燃戰火，女子雙打限定8組好手參戰，並分成兩組進行小組賽，由戰績最佳的2組晉級4強賽。

謝淑薇生涯第6度角逐年終賽，2013年她曾與中國彭帥聯手封后，2021年、和梅騰絲（Elise Mertens）合拍拿到亞軍，這次她與奧絲塔朋科聯手，首戰激戰至搶十，以1：6、7：5、10：5逆轉梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），繳出好的開始。

保莉妮／艾拉妮是去年巴黎奧運金牌，今年法網的冠軍得主，但謝淑薇的前排截擊、穿越球屢次建功，而奧絲塔朋科則是坐擁發球及底線進攻優勢，兩人開賽就連破對手2個發球，拉出3：0漂亮開局，即使之後也遭2度回破，小薇組合在關鍵時刻回穩，5：3領先的下一局完成破發，順利先馳得點。

進入次盤，雙方都能保住發球局，一路拉鋸至最後階段，但謝淑薇／奧絲塔朋科在5：4領先時的下一局完成關鍵破發，以6：4拿下勝利，順利以2連勝在小組賽排名龍頭，最後一戰要對上美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）。

台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科直落二力退義大利頭號種子保莉妮／艾拉妮，小組賽拿下2連勝。（圖片取自IG）

