世界大賽》道奇、藍鳥史詩系列賽收視超狂！ 創2017年以來新高

道奇與藍鳥世界大賽G7在美國本土創下自2017年以來的收視新高。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G7延長賽靠著日本強投山本由伸強力後援擊退藍鳥，完成連霸偉業，美媒《The Athletic》透露，這個系列賽的收視率創下美國本土自2017年太空人對道奇的新高紀錄。

根據尼爾森快報（Nielsen fast national reporting）數據，世界大賽G7的平均收視人數達2598.4萬人（涵蓋FOX、FOX Deportes及FOX Sports串流平台），是自2017年世界大賽以來的新高（太空人對道奇，2820萬人），而G7的收視高峰出現在美東時間晚間11:30至11:45，達3154.3萬人。

FOX表示，光是FOX頻道的收視平均就有2545萬人次。相比之下，去年道奇對洋基世界大賽G5平均收視僅1820萬人；上一次世界大賽G7（國民對太空人）的平均收視則是2320萬人。

儘管尚未公布，但加拿大收視也會相當可觀，根據加拿大體育網（Sportsnet）資料，世界大賽G5的平均收視達720萬人，而加拿大總人口僅4100萬人（美國人口逾3.4億）。

報導補充，最終數據出爐時，收視數字會略有增加，因為電視網通常會向尼爾森訂購快報，好獲得重大賽事的初步數字，尼爾森最終數據將包含大數據與樣本面板數據，上述收視已包含在家以外的地點觀看電視或串流比賽的人數。

