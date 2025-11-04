自由電子報
體育 網球

網球》前搭檔女雙開胡後 謝淑薇與O妹鎖定分組第1晉年終賽4強

2025/11/04 07:09

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（取自WTA X）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（取自WTA X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在2025 WTA年終總決賽女雙2連勝之後，由於比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）也開胡，讓小薇組合天助自助提前鎖定分組第1，率先晉級4強。

這項季末封關戰在沙烏地阿拉伯首都利雅德進行，女雙限定全球頂尖8對人馬角逐，先分2組各自捉對廝殺，由戰績最佳2對挺進4強單敗淘汰賽。「百搭天后」小薇與O妹首戰1：6、7：5、10：5大逆轉前搭檔梅騰絲／庫德梅托娃，緊接著「台拉聯軍」又以6：3、6：4扳倒巴黎奧運金牌的義大利勁敵保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），在本屆娜拉提洛娃組以戰績2勝0負獨走。

接下來梅騰絲／庫德梅托娃再度歷經搶10激戰，這回以6：4、6：7 （6：8）、10 ：6力退美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），也讓小薇組合確定成為分組第1，第3場面對2連敗已遭淘汰的穆罕默德／舒爾絲，也沒有任何壓力。至於該組第2張4強門票，就由梅騰絲／庫德梅托娃強碰保莉妮／艾拉妮來決定。

