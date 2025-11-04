網球》蕾巴金娜送蛋逆轉史薇泰克 2連勝首闖年終賽4強

蕾巴金娜。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蕾巴金娜（Elena Rybakina）歷經3盤激戰，勢如破竹連下9局，終以3：6、6：1、6：0戲劇性大逆轉波蘭勁敵史薇泰克（Iga Swiatek），哈薩克悍將小組賽2連勝，率先晉級利雅德WTA年終總決賽女單4強，也是職業生涯首回。

「落後的時候確實很難熬，但第2盤我奮起直追，發球手感也提升。很高興自己能在關鍵時刻挺身而出，每1分都發揮得更好。」近況甚佳的蕾巴金娜後勁十足，耗費1小時37分鐘終止對戰史薇泰克4連敗，最後兩盤13局當中橫掃12局，甚至逼著擅長連拿6局清盤、外號「貝果女王」的史薇泰克，罕見地失誤不斷苦吞「貝果」。

蕾巴金娜本屆年終賽初登場直落2擊敗美國對手安尼西莫娃（Amanda Anisimova），如今又後來居上氣走史薇泰克，加上安尼西莫娃次役「美國內戰」中，也以4：6、6：3、6：2扳倒基絲（Madison Keys），戰績2勝0負的蕾巴金娜不但躍居小威廉絲組之首，4強門票也提前到手。小組賽壓軸戰將由蕾巴金娜對決2連敗已遭淘汰的基絲；同樣1勝1負的安尼西莫娃強碰史薇泰克，爭取第2張晉級門票。

