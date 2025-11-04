MLB》道奇奪冠遊行 山本由伸秀英語「輸球不是選項！」讓球迷嗨翻

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇在世界大賽7戰逆轉擊敗多倫多藍鳥，讓道奇創下21世紀以來第一支連霸球隊。道奇今天回到洛城舉辦冠軍遊行，勇奪世界大賽MVP的日本球星山本由伸，今天在舞台上用英語向球迷們問好，並再度說出名言，「輸球不是選項。」

山本由伸在世界大賽登板3場拿3勝，共投17.2局賞15次三振，包含G7「中0日特攻」後援2.2局無失分，每局被上壘率僅0.68，幫助道奇完成二連霸偉業。

道奇今天市中心舉行盛大的封王遊行，最後到道奇球場舉辦奪冠慶祝儀式，現場湧進5萬2703名球迷一同慶祝。

山本由伸先是用西班牙語問候，「Buenas tardes（下午好）。」接著山本用英語表示，「你們知道嗎？輸球不是選項（Losing isn’t an option！）。」

山本由伸。（歐新社）

山本由伸說，「感謝我的隊友、教練們、很棒的工作人員、以及所有球迷們，我們一起完成這一切。我愛道奇隊。我愛洛杉磯。」山本由伸最後用日語說出謝謝，感謝全場球迷。

根據日媒《Full Count》報導，山本由伸笑說當下很緊張，「其實沒什麼練習，去年突然被點名發言，所以這次有稍微準備。」

對於是否參加明年世界棒球經典賽，山本由伸說，「先好好休息一下，然後再努力練習。」

Yoshinobu Yamamoto addresses the Dodger Stadium crowd in English pic.twitter.com/IsRWwQtJ5k — MLB （@MLB） November 3, 2025

山本由伸。（歐新社）

山本由伸和大谷翔平（左）參加奪冠遊行。（路透）

