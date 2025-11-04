MLB》道奇2連霸奪冠遊行超嗨 貝茲喊話3連霸、要把手戴滿冠軍戒

道奇奪冠遊行。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽7戰擊敗藍鳥，成為近25年來第一支連霸球隊。道奇今天回到洛城舉辦冠軍遊行。奪冠遊行吸引大批道奇球迷們參與，讓道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）直呼，「我覺得人潮幾乎是去年的兩倍，這些球迷太瘋狂了，能成為其中一員太棒了。」

道奇隊選手們和教練團今天搭著雙層巴士出發，街上滿滿的球迷們一同慶祝，遊行隊伍最後回到道奇球場。根據道奇官網指出，道奇球場估計有逾5萬2700名觀眾迎接，並響起熱烈的歡呼聲。

請繼續往下閱讀...

道奇球星貝茲（Mookie Betts）在2018年幫助紅襪奪冠，近6年助道奇奪3冠，生涯累積4座世界大賽冠軍。貝茲在奪冠慶祝儀式上說，「我拿到4冠了，把這隻手都戴滿吧，寶貝！三連霸聽起來從未如此美妙，誰來把這話做成T恤？」

道奇奪冠遊行。（美聯社）

「我們不是要模仿其他球隊的做法。」佛里曼也說，「我們只是努力贏得每一年。這就是我們努力的原因。」

世界大賽第7局擊出關鍵追平轟的36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas），他在道奇球場對著全場球迷們說，「道奇隊球迷們，你們值得這一刻。你們每天把這裡坐得滿滿的。我們每晚都在5萬名觀眾面前比賽，而你們，值得屬於這個二連霸的日子。」

道奇奪冠遊行。（歐新社）

道奇奪冠遊行隊伍回到球場慶祝。（歐新社）

佛里曼。（歐新社）

貝茲。（歐新社）

道奇奪冠遊行。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法