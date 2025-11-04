MLB》道奇補強選項？兩大守護神蘇亞雷斯、狄亞茲都投入自由市場

蘇亞雷斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟進入休賽季，根據《ESPN》報導，紅襪明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）、洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）、大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、 教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）等人都跳出合約，選擇投入自由市場。

根據《ESPN》報導，世界大賽結束後2天，已經有140名選手成為自由球員，具體取決於球隊、選手和雙方使否行使選擇權。

請繼續往下閱讀...

柏格曼今年季前以3年1.2億美元合約加盟紅襪，整季出賽114場，交出18轟、62分打點，打擊率2成73，整體攻擊指數（OPS）為0.822。這將是柏格曼連2年進入自由市場。

柏格曼。（資料照，法新社）

貝林傑今年出賽152場，交出29轟、98分打點，打擊率3成02的成績，OPS為0.814。貝林傑在洋基球場繳出18轟、打擊率3成02、OPS為0.909的優異成績，但他在客場只有11轟、打擊率2成41、OPS為0.715的表現。

狄亞茲整季出賽62場，拿到6勝3敗、防禦率1.63，摘28次救援成功，共投66.1局賞98次三振，被打擊率僅1成64，每局被上壘率（WHIP）為0.87。狄亞茲拒絕最後2年3700萬美元的選擇權，他和重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）季後一同投入自由市場。

身為今年國聯救援王的蘇亞雷斯，本季出賽70場，交出4勝6敗、防禦率2.97，摘40次救援成功，共投69.橘賞75次三振，被打擊率1成89，WHIP為0.90。蘇亞雷斯拒絕2年1600萬美元的選擇權，和隊友金恩（Michael King）皆投入自由市場。

剛達成2連霸的道奇，今年的主要問題在於牛棚戰力欠佳，有可能會在自由市場尋找強力後援投手。

狄亞茲。（資料照，路透）

貝林傑。（資料照，法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法