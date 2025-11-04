MLB》年度獎項決選名單出爐！山本由伸入圍塞揚獎、大谷翔平拚MVP三連霸

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）今日正式公布今年球季的年度MVP、塞揚獎、新人王以及最佳總教練等重要4個獎項的最終決選3人名單，其中剛獲世界大賽MVP的道奇日籍王牌山本由伸將爭奪個人首座塞揚獎，此外二刀流巨星大谷翔平也要力拚創下MVP三連霸的壯舉，此外洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也將爭取生涯第3座MVP。

目前27歲的山本由伸迎來旅美第2個球季，例行賽30場出賽皆擔任先發，173.2局的投球送出多達201次三振，戰績12勝8敗，防禦率2.49，ERA+167，隨著道奇進入季後賽後，山本更是燃燒自我，除了在季後賽連續兩場登板皆完投，甚至在世界大賽3度登板奪勝，其中在第6戰繳出先發6局失1分之後，「中0日」再度登板後援2.2局封鎖藍鳥，幫助球隊拿下世界大賽冠軍，自己也獲得系列賽MVP。

同屬道奇的大谷翔平，今年終於擺脫傷痛重拾二刀流，例行賽打擊端繳出.282/.392/.622的打擊三圍，外帶102分打點以及寫下個人新高的55發全壘打，OPS+179，投手端出賽14場皆先發，47局飆出62次三振，戰績1勝1敗，防禦率2.87，ERA+145。進入季後賽後，大谷持續展現強大實力，其中在國聯冠軍賽第4戰面對釀酒人投出6局無失分，還敲出單場三響砲技驚四座，最終在世界大賽擊敗藍鳥拿下冠軍，個人也將力拚年度MVP三連霸。

洋基重砲手賈吉仍靠手中的棒子保持強打本色，打擊三圍.331/.457/.688並外帶多達53發全壘打，讓大聯盟再度出現單季至少50轟的打擊王，也成為自從1961年擴編時代後第5位打擊三圍數據（打擊率、上壘率與長打率）皆在大聯盟排名第1的球員，今年試圖將從本季狂敲60轟的全壘打王鐵捕羅里（Cal Raleigh）以及守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）中脫穎而出，拿下個人第3座MVP殊榮。

以下為各獎項的決選名單：

年度最有價值球員

美國聯盟：賈吉（Aaron Judge，洋基）、羅里（Cal Raleigh，水手）、拉米瑞茲（José Ramírez，守護者）

國家聯盟：大谷翔平（道奇）、史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）、索托（Juan Soto，大都會）

塞揚獎

美國聯盟：布朗（Hunter Brown，太空人）、克羅切（Garrett Crochet，紅襪）、史庫柏爾（Tarik Skubal，老虎）

國家聯盟：桑契斯（Cristopher Sánchez，費城人）、史基斯（Paul Skenes，海盜）、山本由伸（道奇）

年度新人王

美國聯盟：安東尼（Roman Anthony，紅襪）、柯茲（Nick Kurtz，運動家）、威爾森（Jacob Wilson，運動家）

國家聯盟：鮑德溫（Drake Baldwin，勇士）、杜賓（Caleb Durbin，釀酒人）、霍頓（Cade Horton，小熊）

年度最佳總教練

美國聯盟：施奈德（John Schneider，藍鳥）、瓦格特（Stephen Vogt，守護者）、威爾森（Dan Wilson，水手）

國家聯盟：法蘭柯納（Terry Francona，紅人）、墨菲（Pat Murphy，釀酒人）、湯姆森（Rob Thomson，費城人）

