體育 棒球 MLB

MLB》確定告別！道奇神獸克蕭結束傳奇生涯 感性謝幕「最完美退役」

2025/11/04 09:27

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕達成世界大賽2連霸的道奇隊，今天舉行封王遊行，也是三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）告別球員生涯的日子，他感性表示：「我想不出比這更完美的一天了。」

以世界冠軍為傳奇生涯畫下句點，克蕭直言就算是電影劇本，也寫不出比這更完美的結局，「今天是我最後一次在這裡、最後一次站在球迷面前，親口告訴他們，他們對我與我的家人有多特別，這讓我非常高興。」

克蕭表示：「能夠再次將世界冠軍帶回這座城市，與大家共享那份喜悅，並成為其中一員，這是最完美的退休方式。」

克蕭指出，接下來會慢慢回顧自己的職業生涯，也會珍惜與家人相處的時光，「而今天讓一切變得完美。」

克蕭感性說道，很難用言語形容今天有多特別，「這個地方給了我太多，讓我不斷成長，是無比特別的地方。而這場遊行，是我人生中見過最難以置信的景象，作為職業生涯的最後一天，我想不出比這更完美的一天了。」

至於今後的打算，克蕭笑說：「現在什麼都還沒決定，完全沒有計畫，1年後、2年後、5年後，我完全不知道自己會在做什麼。雖然這有點可怕，但同時也讓人興奮，再也不用被行程綁住，不用再綁訓練帶，也不必為了提升球速而做藥球訓練，某種意義上，我感受到自由。」

媒體問及是否有興趣擔任教練時，克蕭笑著回答：「目前沒有這個打算。」

