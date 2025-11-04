自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》勇士新教頭確認！板凳教練威斯新球季執掌兵符

2025/11/04 10:06

威斯。（資料照，美聯社）威斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據亞特蘭大勇士的消息公布，明年球季將由板凳教練威斯（Walt Weiss）執掌兵符，這也是球團自1990年後上任的第4名教頭，明天將在Truist球場（Truist Park）舉行記者會正式宣布。

威斯在球員時期擔任游擊手，分別效力運動家、佛羅里達馬林魚（現今邁阿密馬林魚前身）、洛磯與勇士，14年大聯盟球季出賽1495場，繳出.258/.351/.326的打擊三圍，外帶25發全壘打與386分打點，曾在1988年奪得美聯新人王。

高掛球鞋後的威斯，先是回到洛磯擔任特別指導教練與顧問，隨後短暫離開職棒圈後，又於2013到2016年擔任洛磯的總教練，但累計成績只有283勝365敗且從來沒有打出超過分區第3的成績。

2018年球季，威斯轉戰勇士擔任板凳教練，成為前教頭史尼克（Brian Snitker）的左右手，合力幫助球隊在2018到2023年間，連續6年拿下國聯東區冠軍，並在2021年奪得世界大賽冠軍，然而今年戰績不盡理想，僅打下76勝86敗排名國東倒數第2。

明年球季勇士依舊有相當出色的戰力，包括MVP球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、一壘重砲歐森（Matt Olson）、明星三壘手萊利（Austin Riley）以及入選年度新人王的捕手鮑德溫（Drake Baldwin），先發輪值還有「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）、「K博士」史崔德（Spencer Strider）與今年繳出優異成績的史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）等，實力仍不容小覷。

目前多支球隊都找到新教頭的人選後，至今只剩下教士與洛磯仍在苦苦找尋中。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中