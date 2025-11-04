MLB》勇士新教頭確認！板凳教練威斯新球季執掌兵符

威斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據亞特蘭大勇士的消息公布，明年球季將由板凳教練威斯（Walt Weiss）執掌兵符，這也是球團自1990年後上任的第4名教頭，明天將在Truist球場（Truist Park）舉行記者會正式宣布。

威斯在球員時期擔任游擊手，分別效力運動家、佛羅里達馬林魚（現今邁阿密馬林魚前身）、洛磯與勇士，14年大聯盟球季出賽1495場，繳出.258/.351/.326的打擊三圍，外帶25發全壘打與386分打點，曾在1988年奪得美聯新人王。

高掛球鞋後的威斯，先是回到洛磯擔任特別指導教練與顧問，隨後短暫離開職棒圈後，又於2013到2016年擔任洛磯的總教練，但累計成績只有283勝365敗且從來沒有打出超過分區第3的成績。

2018年球季，威斯轉戰勇士擔任板凳教練，成為前教頭史尼克（Brian Snitker）的左右手，合力幫助球隊在2018到2023年間，連續6年拿下國聯東區冠軍，並在2021年奪得世界大賽冠軍，然而今年戰績不盡理想，僅打下76勝86敗排名國東倒數第2。

明年球季勇士依舊有相當出色的戰力，包括MVP球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、一壘重砲歐森（Matt Olson）、明星三壘手萊利（Austin Riley）以及入選年度新人王的捕手鮑德溫（Drake Baldwin），先發輪值還有「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）、「K博士」史崔德（Spencer Strider）與今年繳出優異成績的史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）等，實力仍不容小覷。

目前多支球隊都找到新教頭的人選後，至今只剩下教士與洛磯仍在苦苦找尋中。

