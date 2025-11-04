世界盃資格賽》24、16人名單公布！ 陳盈駿領銜但這些人可能不參加

陳盈駿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年FIBA世界盃資格賽預計11月底登場，今天籃協公布24人和16人名單，旅外好手陳盈駿、林庭謙等人入列，但籃協同時公告，在向聯盟、球隊徵詢意願時，原本已經在24人名單中的高錦瑋、胡瓏貿、馬建豪、林信寬不參加，因此名單還會變動。

籃協今天上午正式公告本次世界盃資格賽對日本一戰的24人、16人名單，但同時也指出，「籃協以書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願，高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加，其餘球員願意參加。籃協及圖齊教練仍將積極與各球隊、各球員溝通，圖齊教練將儘速提出新的24人、16人名單，並送選訓會議討論。」這也代表名單還會有變動可能。

2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽比賽區間在2025年11月24日至2027年3月2日，台灣隊和中國、日本、南韓同組，小組賽首戰為今年11月28日作客日本，12月1日主場迎戰日本，另外明年賽事方面，2026年2月26日主場迎戰南韓，3月1日主場迎戰中國，7月3日作客南韓，7月6日作客中國。

16人名單。（籃協提供）

24人名單。（籃協提供）

