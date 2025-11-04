自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》24、16人名單公布！ 陳盈駿領銜但這些人可能不參加

2025/11/04 09:25

陳盈駿。（資料照，記者林正堃攝）陳盈駿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年FIBA世界盃資格賽預計11月底登場，今天籃協公布24人和16人名單，旅外好手陳盈駿、林庭謙等人入列，但籃協同時公告，在向聯盟、球隊徵詢意願時，原本已經在24人名單中的高錦瑋、胡瓏貿、馬建豪、林信寬不參加，因此名單還會變動。

籃協今天上午正式公告本次世界盃資格賽對日本一戰的24人、16人名單，但同時也指出，「籃協以書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願，高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加，其餘球員願意參加。籃協及圖齊教練仍將積極與各球隊、各球員溝通，圖齊教練將儘速提出新的24人、16人名單，並送選訓會議討論。」這也代表名單還會有變動可能。

2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽比賽區間在2025年11月24日至2027年3月2日，台灣隊和中國、日本、南韓同組，小組賽首戰為今年11月28日作客日本，12月1日主場迎戰日本，另外明年賽事方面，2026年2月26日主場迎戰南韓，3月1日主場迎戰中國，7月3日作客南韓，7月6日作客中國。

16人名單。（籃協提供）16人名單。（籃協提供）

24人名單。（籃協提供）24人名單。（籃協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中